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Пенсия в 10,5 тыс. грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году
Несмотря на то, что государство не планирует в ближайшее время повышать минимальную пенсию, украинские пенсионеры могут рассчитывать на «возрастные» доплаты.
В частности, в июле тем, кто достигнет определенного возраста, будут доплачивать к пенсии соответственно 300, 456 и 570 гривен «возрастных».
Кроме того, есть категория граждан, которым законодательство гарантирует минимальное пенсионное обеспечение более 10 тысяч грн.
Об этом говорится в законе 1584-IX «О внесении изменений в закон „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы“ относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц», сообщают Новости. LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.
Так, пострадавшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС, в случае подтверждения причинно-следственной связи инвалидности с катастрофой на ЧАЭС, предусмотрены минимальные суммы пенсионного обеспечения.
Размер пенсии установлен в процентах к уровню средней зарплаты для назначения пенсии за предыдущий год, который рассчитывает ПФУ.
Так, пенсию, превышающую 10 тыс. грн, в 2025 году имеют:
- лица с инвалидностью третьей группы — 10,49 тыс. грн (доля в 60% от заработной платы за 2024 год);
- лица с инвалидностью второй группы — 13,98 тыс. грн (доля 80% от средней зарплаты);
- лица с инвалидностью первой группы — 17,48 тыс. грн (доля в 100% от средней зарплаты).
Если такого минимального уровня не хватает, до него должны дотягивать ежемесячной адресной помощью.
Помимо пенсии за особые заслуги, в сумму пенсионной выплаты могут учитываться все повышения, надбавки и доплаты.
Также предусмотрены общие требования к пенсиям по инвалидности в связи с увечьем или болезнью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС. В этом году общие минимальные размеры пенсий таковы:
- для первой группы — 6 тыс. грн;
- для второй группы — 4,8 тыс. грн;
- для третьей группы и для детей с инвалидностью — 3,7 тыс. грн.
Для того чтобы оформить пенсию по инвалидности, связанную с аварией на ЧАЭС, нужно подать заявление в Пенсионный фонд и пакет документов:
- паспорт гражданина, идентификационный код;
- документы, где подтверждается статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС (в частности, удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы);
- заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по установлению инвалидности и ее группы;
- трудовую книжку с подтверждением стажа (при необходимости);
- документы, где подтверждается местожительство на загрязненной территории (при необходимости).
Мы также рассказывали, какими будут минимальные пенсии украинцев в 2026—2028 годах.1156
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