Будете прыгать до неба от счастья: кого очень скоро ждут радостные новости

По мнению астрологов, конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака. Впрочем, очень скоро невероятные события ожидают также еще четырех представителей зодиакальной семьи, которые заставят их прыгать от счастья. Об этом пишет Styler со ссылкой на Parade.

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Лев

Львы всегда на передовой. Их может ожидать шанс, который станет поворотным. Главное не упустить хорошую новость и своевременно отреагировать. Вселенная не забыла о ваших усилиях и вознаградит хорошими новостями.

Весы

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Весы получат вознаграждение за баланс, который они постоянно держали. Появится решение, которое разрешит запутанный узел. Не следует бояться сюрпризов от судьбы, а двигаться в нужном направлении.

Стрелец

У Стрельцов возможна поездка, расширяющее горизонт предложение или знакомство, которое разожжет интерес к жизни. Вы почувствуете, что сейчас что-то изменилось и пошло в правильном направлении.

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Рыбы

Рыб ждет новость, которая многое изменит в жизни. Это может быть долгожданный ответ или признание, о котором мечтали. Напряжение исчезнет и наступит тишина и покой. Вы почувствуете себя легко, свободно, хорошо. Не исключено, что это событие окажет влияние не только на настроение, но и на ваше будущее.

А что обещают знакам зодиака знатоки восточной астрологии, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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