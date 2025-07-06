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Район, где живут принц Гарри и Меган Маркл, страдает от преступников: семья может переехать на новое место
Не успели принц Гарри и Меган Маркл заняться обновлением имиджа, как столкнулись с неожиданной проблемой, связанной с безопасностью. Спокойствие Монтесито (Калифорния), которое они избрали своим приютом, было серьезно нарушено. В последние недели власти округа Санта-Барбара наблюдают тревожный рост преступной деятельности вблизи дома герцога и герцогини Сассекских. Были кражи со взломом, проникновение в дома и акты вандализма, а также более серьезные инциденты, такие как сгоревший автомобиль с человеческими останками внутри. Это все вызывает большую тревогу и представляет прямую угрозу безопасности королевской пары, пишет издание El Cierre Digital.
В ответ на эту ситуацию местные власти ввели более строгие меры. Ужесточено полицейское наблюдение, на въездах в район установлены камеры распознавания, а также организованы общественные встречи для улучшения коммуникации и безопасности. Все это направлено на защиту жителей, особенно семьи, ставшей неожиданной жертвой этой волны преступности.
Для Гарри и Меган эта эскалация преступности не нова. Они уже сталкивались с подобными ситуациями в Великобритании, где им пришлось ужесточить меры безопасности. Несмотря на эти усилия, пара была вынуждена пересмотреть свои планы на будущее. Отказ британских властей обеспечить им полицейскую защиту, которую они имели ранее, усложнил любой возможный возврат в Соединенное Королевство. Гарри чувствует грусть и ностальгию, но всегда подчеркивает, что безопасность Меган и их детей является его приоритетом.
В Монтесито они наняли специализированную команду, чтобы обеспечить защиту детей и их конфиденциальность. Охрана состоит из бывших агентов безопасности, которые работали с известными лицами. Однако начали распространяться слухи о возможном непростом решении для Гарри и Меган. Некоторые считают, что из-за волны преступности они могут оставить свое жилье в Калифорнии.
Ранее сообщалось, что король Чарльз III пригласил принца Гарри и Меган Маркл на собственные похороны.
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