Меган Маркл и принц Гарри приняли окончательное решение

Меган Маркл и принц Гарри, от которых бегут подчиненные, решили порвать со своим прошлым, приняв окончательное решение: полностью обновить команду своих советников. Супруги уволили четырех ключевых членов своего профессионального круга и привлекли новых, что ознаменовало начало нового этапа имиджевой стратегии. Этот шаг не кажется изолированным действием, а скорее частью более широкого плана по завершению этапа, который вызвал критику и споры, пишет Catalunya.

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В июне по меньшей мере четыре человека, близкие к их коммуникационному ядру, оставили свои должности. Среди них Кайл Булия и Чарли Гипсон больше не являются частью команды. В то же время они укрепили свою команду новыми сотрудниками и центральной фигурой: Мередит Кендалл Мейнс.

По словам близких источников, пара хочет сделать ставку на целостный, обновленный имидж, сосредоточенный на ценностях, которые они защищают: психическое здоровье, социальная справедливость и приверженность благотворительным делам. Однако некоторые отмечают, что настоящим вызовом будет сохранение внутренней стабильности.

Новая коммуникационная стратегия уже приносит свои первые плоды. Лишь через несколько дней после объявления изменений принц Гарри вновь появился на очень важном мероприятии: Глобальном саммите Nexus, состоявшемся в Нью-Йорке. Мероприятие собрало более 350 лидеров, филантропов и предпринимателей социального влияния, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается мир.

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Гарри был представлен как неожиданный спикер, и его выступление было воспринято тепло и внимательно. Во время своего выступления он затронул вопросы, связанные с волонтерством и важностью построения устойчивых сообществ.

«Мы должны укреплять социальные связи, если хотим бороться с разобщенностью и изоляцией, которые причиняют столько вреда», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри переживают кризис.

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