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Деньги

Часть пенсионеров может получить бесплатную путевку в санаторий: кто имеет право

14:56 6 июля 2025
Бесплатную путевку на реабилитацию могут получить вернувшиеся из российского плена пенсионеры фото из открытых источников

Льготные категории украинских пенсионеров ранее имели право на бесплатные путевки в санатории. Речь шла о пенсионерах с инвалидностью, тех, кто имеет заслуги перед Родиной, ветеранов войны, участниках боевых действий или лиц, получивших инвалидность в результате войны.

С 2023 года финансирование таких путевок почти полностью отменено. Но пенсионеры могут получить реабилитационные услуги по электронному направлению от врача, если они предусмотрены в договорах с НСЗУ.

Адвокат Ольга Брус в комментарии УНИАН пояснила, что с 2023 года до 2025-го включительно в государственном бюджете не предусмотрено финансирование санаторно-курортного лечения практически для всех.

Осталась лишь одна категория льготников, которые могут получить путевки бесплатно, — это вернувшиеся из плена люди. Если пенсионер подпадает под такую категорию, он имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

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Чтобы оформить путевку, нужно обратиться в органы соцзащиты или ЦНАП с соответствующим пакетом документов:
- заявлением утвержденной формы, которую можно получить непосредственно в Управлении соцзащиты или ЦНАПе,

- копией паспорта,

- копией идентификационного кода,

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- медицинской справкой от врача, с которым заключена декларация. Врач должен предоставить медицинское заключение, в котором будет указано, в каком именно санаторно-курортном лечении нуждается пациент,

- копией документа, устанавливающего факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Мы также рассказывали, какой категории украинских пенсионеров государство гарантирует выплаты в размере не менее 10,5 тыс. грн.

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