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Часть пенсионеров может получить бесплатную путевку в санаторий: кто имеет право
Льготные категории украинских пенсионеров ранее имели право на бесплатные путевки в санатории. Речь шла о пенсионерах с инвалидностью, тех, кто имеет заслуги перед Родиной, ветеранов войны, участниках боевых действий или лиц, получивших инвалидность в результате войны.
С 2023 года финансирование таких путевок почти полностью отменено. Но пенсионеры могут получить реабилитационные услуги по электронному направлению от врача, если они предусмотрены в договорах с НСЗУ.
Адвокат Ольга Брус в комментарии УНИАН пояснила, что с 2023 года до 2025-го включительно в государственном бюджете не предусмотрено финансирование санаторно-курортного лечения практически для всех.
Осталась лишь одна категория льготников, которые могут получить путевки бесплатно, — это вернувшиеся из плена люди. Если пенсионер подпадает под такую категорию, он имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
Чтобы оформить путевку, нужно обратиться в органы соцзащиты или ЦНАП с соответствующим пакетом документов:
- заявлением утвержденной формы, которую можно получить непосредственно в Управлении соцзащиты или ЦНАПе,
- копией паспорта,
- копией идентификационного кода,
- медицинской справкой от врача, с которым заключена декларация. Врач должен предоставить медицинское заключение, в котором будет указано, в каком именно санаторно-курортном лечении нуждается пациент,
- копией документа, устанавливающего факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Мы также рассказывали, какой категории украинских пенсионеров государство гарантирует выплаты в размере не менее 10,5 тыс. грн.551
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