Осиротели трое детей: в Сумской области погиб защитник с Черниговщины

Домой «на щите» вернулся еще один защитник Украины. Младший сержант Ярослав Ющенко с Черниговщины погиб 28 июня 2025 года в Сумской области при выполнении боевого задания. Он навсегда остался верен военной присяге украинскому народу, сообщает Бобровицкая территориальная община. Воину навеки 39 лет.

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«Ярослав после школы поступил на обучение в профессионально-техническое училище в Киев по специальности газосварщика. Затем проходил срочную службу, два года служил по контракту. Служба в АТО была с марта 2014 по март 2015 года в I танковой бригаде. Получил статус участника АТО», — говорится в сообщении.

После увольнения с военной службы работал на разных работах. Последнее место работы: охранник. Затем Ярослав Ющенко женился, вместе с женой воспитывали троих детей — дочь и двух сыновей.

В феврале 2025 года мужчина встал на защиту Родины от российского врага. Выполняя воинский долг, проявил незаурядное мужество и отвагу. Но, к сожалению, вражеская пуля его настигла.

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В невыразимом горе остались: жена Марина, сыновья Захар и Евгений, дочь София, мать Тамара, сестра Яна и вся семья. Похоронили героя на кладбище села Ярославка.

«ФАКТЫ» также сообщали о смерти майора Олега Семчука с Ровенщины, который не пережил тяжелое ранение на фронте.

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