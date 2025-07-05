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Полгода боролся за жизнь: майор из Ровенской области не пережил тяжелого ранения на фронте
Ровенщина потеряла еще одного защитника. Костопольская община провела в последний путь воина Олега Семчука. С началом АТО он присоединился к подготовке военных в качестве инструктора, а с 2022 года воевал уже в рядах ВСУ, сообщает городской совет. Ему навеки 54 года.
«Олег окончил Национальный университет водного хозяйства и природопользования, где прошел военную кафедру. В течение жизни работал в разных отраслях: был мастером, оператором, занимался строительством. В 2015—2016 годах работал инструктором на Яворовском полигоне, где получил звание капитана», — говорится в сообщении.
Офицер запаса Олег Семчук пошел в военкомат 16 марта 2022 года. По словам родных, не мог сидеть дома, когда идет война.
«Дочь Алина очень плакала, обнимала папу и просила не уходить, — вспоминает жена бойца Елена. — С 2022 года он почти не бывал дома. А когда приезжал, старался не говорить о войне. Просто был с нами. Веселый отец, добрый муж, всегда спокойный».
30 декабря 2024 года во время выполнения задания на Покровском направлении, майор Семчук получил тяжелое ранение в результате минометных обстрелов. Шесть месяцев он боролся за жизнь, но 1 июля 2025 сердце защитника остановилось. У погибшего остались жена, дочь, родители и брат. Похоронили Олега Семчука на кладбище «Новое» в Костополе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львовской области простились с воином Василием Полихой, погибшим в бою на Луганщине.
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