В Украине планируют отменить «клановые» спецпенсии: нардеп объяснил, что задумали в Раде

В Украине планируется отмена спецпенсий. Речь идет о пенсиях прокуроров, судей и госслужащих, получающих значительные суммы выплат по сравнению с обычными украинскими пенсионерами.

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Законопроект уже прошел рассмотрение в Комитете соцполитики и рекомендован ко второму чтению в Верховной Раде, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Речь не просто о спецпенсиях — речь о „клановых“ спецпенсиях. Именно они подрывают основы справедливости в обществе» , — отметил Гетьманцев.

По его словам, пенсии военных или мобилизованных, напротив, должны быть защищены.

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Напомним, спецпенсии появились еще в 90-х годах прошлого века, когда соответствующие законы предусматривали пенсии на уровне 90% от заработной платы. Тогда зарплата составляла несколько десятков долларов.

Позже суды начали массово восстанавливать эти пенсии, это превратилось в систему «феодальных привилегий».

Гетманцев отметил, что пенсионная реформа в Украине 20 лет только обсуждается, но не реализуется. При этом государство тратит 35 миллиардов гривен на выплаты пенсий по судебным решениям. В то же время обычные пенсионеры годами страдают от заниженных выплат без надежды на пересмотр условий.

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«Как, наконец, перейти — после 20 лет разговоров — к внедрению пенсионной реформы, которая обеспечит справедливые и достойные условия выхода на пенсию. Для всех, а не для избранных. В зависимости от размера трудового взноса и зарплаты» , — отметил нардеп.

Мы рассказывали, какими будут минимальные пенсии украинцев в 2026—2028 годах. А также кому из украинцев государство гарантирует в 2025 году выплаты в размере 10,5 тыс. грн.

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