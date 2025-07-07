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Мир

В чем США отказали Украине в начале вторжения рф: президент Польши откровенно рассказал

13:31 7 июля 2025
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда признался, что в начале большой войны Украина настойчиво просила Польшу передать истребители МиГ-29. Однако этому помешали Соединенные Штаты Америки.

«Украина нас буквально умоляла о МиГах. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Зеленским», — говорит Дуда.

Дуда добавил, что обращался к союзникам с вопросом, как это сделать, ведь Польша — член НАТО.

«Мы получили сигналы о запрете передавать Украине не только истребители, но и танки или другой тяжелый штурмовой транспорт, — вспоминает Дуда. — Украинцы приходили к нам с претензиями, потому что американцы советовали обратиться к полякам.

Кроме того, в 2024 году в НАТО поставили на паузу передачу обещанных Украине самолетов Gripen — шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Объясняли это отсутствием пилотов и небольшой необходимостью.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему шведский истребитель Gripen для Украины лучше, чем F-16.

Читайте также: Шесть ракет за один вылет: украинский пилот F-16 установил рекорд во время массовой атаки россиян

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