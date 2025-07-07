Часть украинцев получат перерасчет «за воду»: кого это касается и что нужно сделать

«Киевводоканал», ранее сообщавший о техническом сбое в системе начисления платежей, рассказал жителям столицы, которые из-за войны были вынуждены покинуть дома, как упорядочить вопрос с оплатой за услуги по водоснабжению.

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Это касается граждан, в чьих помещениях нет приборов учета, или тех, срок поверки счетчиков у которых был просрочен. «Если вы были вынуждены покинуть дом из-за войны и временно не проживали в квартире, то можете подать документы в „Киевводоканал“ и получить перерасчет за услуги водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении компании.

Этим вопросом следует заняться как внутренне перемещенным лицам, так и выезжавшим за границу.

В компании посоветовали в течение 10 дней после возвращения отправить поставщику пакет документов, подтверждающий отсутствие людей в квартире.

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Для ВПЛ, которые находились в Украине, это:

Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

Справка о снятии с учета внутренне перемещенного лица;

Справка о фактическом местожительстве с указанным периодом.

Для лиц, находившихся за границей, это:

Копия страницы паспорта с отметкой (визой) на выезд (пересечение государственной границы);

Копия страницы паспорта с отметкой (визой) на въезд (пересечение государственной границы);

Документ, предоставляемый лицам, пользующимся временной защитой в странах ЕС, на жительство на весь срок действия защиты.

Это также касается и тех, кто до сих пор находится за границей.

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Документы можно передать:

Через чат-боты;

В Viber: http://tinyurl.com/pn92devj

В Telegram: https://t.me/vodokanalkiev_bot

По электронной почте rd. [email protected] или [email protected].

Потребителям советуют выбирать только один способ передачи документов и не дублировать обращение по разным каналам. После того, как документы проверят, дом посетит контроллер, который должен составить акт обследования. Документ также должны заверить трое соседей заявителя, которые подтвердят, что человека долгое время не было дома.

Материал «Тарифы после войны шокируют украинцев: насколько могут подорожать тепло и горячая вода для населения», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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