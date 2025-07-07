41.43 / 42.00 48.85 / 49.54
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Часть украинцев получат перерасчет «за воду»: кого это касается и что нужно сделать

13:11 7 июля 2025
"Київводоканал" розповів, як перерахувати рахунки за воду тим, кого довго не було вдома. Фото Pixabay

«Киевводоканал», ранее сообщавший о техническом сбое в системе начисления платежей, рассказал жителям столицы, которые из-за войны были вынуждены покинуть дома, как упорядочить вопрос с оплатой за услуги по водоснабжению.

Это касается граждан, в чьих помещениях нет приборов учета, или тех, срок поверки счетчиков у которых был просрочен. «Если вы были вынуждены покинуть дом из-за войны и временно не проживали в квартире, то можете подать документы в „Киевводоканал“ и получить перерасчет за услуги водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении компании.

Этим вопросом следует заняться как внутренне перемещенным лицам, так и выезжавшим за границу.

В компании посоветовали в течение 10 дней после возвращения отправить поставщику пакет документов, подтверждающий отсутствие людей в квартире.

РЕКЛАМА

Для ВПЛ, которые находились в Украине, это:

  • Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
  • Справка о снятии с учета внутренне перемещенного лица;
  • Справка о фактическом местожительстве с указанным периодом.

Для лиц, находившихся за границей, это:

  • Копия страницы паспорта с отметкой (визой) на выезд (пересечение государственной границы);
  • Копия страницы паспорта с отметкой (визой) на въезд (пересечение государственной границы);
  • Документ, предоставляемый лицам, пользующимся временной защитой в странах ЕС, на жительство на весь срок действия защиты.

Это также касается и тех, кто до сих пор находится за границей.

РЕКЛАМА

Документы можно передать:

  • Через чат-боты;
  • В Viber: http://tinyurl.com/pn92devj
  • В Telegram: https://t.me/vodokanalkiev_bot
  • По электронной почте rd. [email protected] или [email protected].

Потребителям советуют выбирать только один способ передачи документов и не дублировать обращение по разным каналам. После того, как документы проверят, дом посетит контроллер, который должен составить акт обследования. Документ также должны заверить трое соседей заявителя, которые подтвердят, что человека долгое время не было дома.

Материал «Тарифы после войны шокируют украинцев: насколько могут подорожать тепло и горячая вода для населения», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

187

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 июля. Фото Pixabay

Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля

Земля сельскохозяйственного назначения. Фото https://voladm.gov.ua/

Цены на сельскохозяйственную землю в Украине ставят рекорды: сколько стоит 1 гектар под вспашку

компания "Автомагистраль Юг"

Владелец компании «Автомагистраль Юг» и ее гендиректор сбежали из Украины, — СМИ

Следующий материал
Новости партнеров