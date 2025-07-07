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Спасаем огурцы от жары: советы опытных огородников

14:49 7 июля 2025
В жару огурцам нужен усиленный уход. Фото Pixabay

На этой неделе украинцев ожидает аномально жаркая погода — местами ртутные столбики термоментов будут подниматься до +39 градусов. Такие погодные условия доставляют хлопоты дачникам, которые выращивают на огородах не очень любящие жару культуры, прежде всего огурцы.

Огородникам следует быть очень осторожными с поливом: переувлажнение почвы может вызвать гниение овоща, а капли на листьях приведут к ожогам, пишет 24 канал.

В таком случае опытные огородники советуют не поливать огурцы, а опрыскивать. При этом это следует делать либо ранним утром, либо уже вечером.

Читайте также: Полив, подкормка, профилактика: как ухаживать за огурцами во второй половине лета

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Чтобы почва под огурцами быстро не пересыхала, делая невозможным доступ влаги к корням, землю следует разрыхлять после полива. Дополнительно грядку можно замульчировать, что предотвращает быстрое пересыхание земли.

Поскольку огурцы не переносят прямые солнечные лучи, растения можно притенить, используя, в частности, тонкое агроволокно.

Также нормально пережить жару огурцам могут помочь калийные удобрения, а также подкормки, содержащие цинк, магний и бор.

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О четырех грубых ошибках, которые допускают дачники при выращивании огурцов, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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