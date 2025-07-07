россия разворачивает новую фазу войны против Украины — под прицелом оказались территориальные центры комплектования.

По словам военного эксперта Игаля Левина, речь идет не об частных случаях, а о целенаправленной кампании с системными ударами.

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«Раскатывали ипсошкой — мол, ТЦК враги украинцев хуже россиян. Теперь бьют по ним как „освободители“, надеясь на злорадство. Но план сработал „через зад“ — я вижу сочувствие и понимание», — написал эксперт.

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Российские федеральные СМИ подогревают эту тактику, громко заявляя об атаках: с красными восклицательными знаками и риторикой «але-але, смотрите все, мы бьем по ТЦК». Такая комбинированная операция сочетает информационный террор с реальными военными ударами.

Военные объекты, открытые для общественности, превратились в мишени. ТЦК больше не является безопасным тылом — угроза прилетов стала реальной.

Это не просто попытка подорвать оборонную структуру Украины. Это удар по доверию, по внутреннему фронту, по людям, которые ежедневно держат линию поддержки.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщили о том, что атака дронов на ТЦК в Полтаве была хорошо спланирована, но своей цели не достигла.

Иллюстративное фото со страницы Запорожской ОВА

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