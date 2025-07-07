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Ипсошка разогрела — ракета догнала: как россия превратила ТЦК в мишени
россия разворачивает новую фазу войны против Украины — под прицелом оказались территориальные центры комплектования.
По словам военного эксперта Игаля Левина, речь идет не об частных случаях, а о целенаправленной кампании с системными ударами.
«Раскатывали ипсошкой — мол, ТЦК враги украинцев хуже россиян. Теперь бьют по ним как „освободители“, надеясь на злорадство. Но план сработал „через зад“ — я вижу сочувствие и понимание», — написал эксперт.
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Российские федеральные СМИ подогревают эту тактику, громко заявляя об атаках: с красными восклицательными знаками и риторикой «але-але, смотрите все, мы бьем по ТЦК». Такая комбинированная операция сочетает информационный террор с реальными военными ударами.
Военные объекты, открытые для общественности, превратились в мишени. ТЦК больше не является безопасным тылом — угроза прилетов стала реальной.
Это не просто попытка подорвать оборонную структуру Украины. Это удар по доверию, по внутреннему фронту, по людям, которые ежедневно держат линию поддержки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили о том, что атака дронов на ТЦК в Полтаве была хорошо спланирована, но своей цели не достигла.
Иллюстративное фото со страницы Запорожской ОВА150
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«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
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