«Шахедная» атака на ТЦК в Полтаве была хорошо спланирована, но своей цели не достигла

Третье июля около девяти утра. По привычке, проснувшись, тянусь к телефону. Захожу в фейсбук и сразу же натыкаюсь на плохие новости: российские террористы снова атаковали «шахедами» Одессу, попали в жилой дом. И в этот момент слышу давно, к сожалению, знакомый звук «мопеда», приближающегося к нашей многоэтажке в центре Полтавы. Еще подумала: «Чего это они с утра здесь разлетались?«

В ночной рубашке и с луком в руках

Потому что обычно вражеские беспилотники активизируются ближе к полуночи. И тут неподалеку как бахнет, что меня аж подбросило на кровати. Осторожно выйдя на лоджию, замечаю в небе белое облако дыма. «Ничего серьезного», — промелькнула мысль. Поэтому отправилась на кухню готовить завтрак.

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Уже закипала гречневая каша в котелке, как в небе начало свистеть. Очень сильно. Казалось, вот-вот и ракета (почему-то была уверена, что летит какая-то крылатая зараза) попадет в наш дом. Как держала в руках пакет с луком, чтобы делать зажарку, так вместе с ним и «приземлилась» в углу у холодильника. На случай, что он защитит меня от стеклянных осколков, если полетят. Снова сильный взрыв неподалеку, а вслед, почти без перерыва — еще три. Дребезжат стены, звенит стекло… Решаю перебираться в более безопасное место, а именно в коридор, где вроде бы действует правило двух стен. Потому что холодильник может загореться, и кто меня тогда назовет умной. Ползу, не выпуская из рук кулька. Из него выпадает лук, я его возвращаю на место, чтобы… не сорить. Кое-как таки добираюсь почти до входной двери. Села напротив шкафа с большим зеркалом. И замечаю в нем испуганную бледную женщину в… ночной рубашке. В ожидании очередного удара приходит мысль, что это никуда не годится — быть придавленной осколками в ночной рубашке. Тем более, знаю, сейчас многие, ложась спать, надевают самое лучшее белье. Ну, чтобы, когда спасатели найдут тело, оно было красиво «упаковано».

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Несколько минут сижу под стеной в ожидании худшего и просто прошу (неисправимая атеистка) высшие силы отвести беду и защитить. Казалось, небо так близко… Все проблемы — финансовые, эмоциональные, физические — как-то исчезли сами собой. Но уже ничего не свистело над головой. Только слышно через распахнутые настежь окна (давно так делаю, чтобы не повыбивало), как едут машины с включенными сиренами. Потихоньку поднимаюсь, выглядываю на лоджию. Из-за дома уже валит черный дым, и я догадываюсь, что это может быть попадание в ТЦК и СП, который метрах в 300 от моего дома. Лично для меня это было ожидаемо давно, с самого начала полномасштабной войны. Ну, вот это и случилось…

На дрожащих ногах добираюсь до тонометра и такими же дрожащими руками затягиваю манжету. Так и есть: давление скакнуло, пульс участился. Капаю в чашку успокоительное.

Моим первым желанием было выработанное многими годами работы в журналистике бежать на место попадания. Но спохватываюсь: это же война. Террористы часто бьют в одно место с некоторым перерывом, чтобы собрать больше жертв.

Пришлось есть кашу. Потом стала под душ, сделала прическу, навела макияж. «А не дождетесь, чтобы я вас боялась!» — сказала сама себе и стала собираться, чтобы выполнить свой профессиональный долг. И аж рассмеялась где-то внутри, обнаружив на скамейке в коридоре оранжевый пакет с луком. Не помню, как я его туда положила…

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Залечь под столом и уцелеть

Было уже далеко за полдень, как я дошла до первого круга оцепления места прилета. Улица Дмитрия Коряка перекрыта, Сенная и Шевченко также. Нигде никого не пускают. На такие случаи имею редакционное удостоверение. Но, о ужас! Открываю сумочку и обнаруживаю, что удостоверение забыла. Хотя ничего удивительного в стрессовой ситуации. Возвращаюсь домой, расценивая то, что произошло, как некий знак.

И это же надо! Встречаю Витю! Того самого 62-летнего бездомного — загорелого бородача с одним нижним зубом, который первым давал мне интервью после самой массированной атаки «шахедов» на областной центр с начала полномасштабной войны 22 апреля этого года.

Бездомный Витя пережил атаку, прячась за деревом

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Витя внимательно копался в баке с мусором, ища в нем чего-то съедобного. Мужчина давно живет под открытым небом и не имеет привычки начинать утро с кофе. Спрашиваю своего знакомого, как он пережил сегодняшнюю атаку.

— Спал тут неподалеку, на переулке Тупом, под деревом. И когда первый раз вдарило, просто спрятался за ним. А что делать? Куда бежать? Слава Богу, обошлось и на этот раз.

К сожалению, большинство из нас живет по такому же принципу, как этот бездомный, которому нечего терять…

Домой я так и не дошла. Через несколько минут включили сигнал тревоги, и из государственных учреждений, мимо которых я проходила, начали высыпать люди и разбегаться в разные стороны.

— А что, здесь нет укрытия? — спрашиваю молодую женщину в полицейской форме, делая вид, что не знаю ответа на вопрос.

— Надо бежать или в кукольный театр, но не факт, что там открыто, или в пешеходный переход, что в центре, — советует она мне.

И туда, и туда путь неблизкий. Но я выбираю переход. И выбираю себе попутчика — красивого коренастого мужчину лет сорока. По его хромоте определяю, что он воевал и получил ранение. Пока мы с ним изо всех сил бежали к спасительному переходу, все время разговаривали.

— Чем дальше отбежим от ТЦК, тем лучше, — говорит Иван (пусть будет Иван, потому что я не спрашивала, как его зовут). — Появилось сообщение, что россияне запустили баллистику. Если сюда прилетит «Искандер», от этого микрорайона мало что останется.

— А какая у него погрешность прилета? — пытаюсь понять, попадаем ли мы в зону потенциального удара.

— Двести-триста метров, — отвечает Иван, и я невольно ускоряюсь.

Мужчине явно тяжело бежать из-за хромоты. Оказалось, он действительно служил в ВСУ, после серьезного ранения был признан ограниченно годным к военной службе и теперь служит в ТЦК и СП.

— Так вы, значит, были на службе в момент удара? — спрашиваю.

— Сам виноват, — Иван вместо прямого ответа начинает сетовать на собственную беспечность. — Когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, я решил не спускаться в укрытие, а переждать в кабинете. Глядя на меня, некоторые коллеги также остались. Я просто лег под стол. Видимо, поэтому остался невредимым. А парней забрала «скорая» с разными ранениями.

— А разве укрытие в ТЦК не надежное, что вы ищете, чтобы где-нибудь спрятаться?

— Никто не ожидал такой войны, и оно не рассчитано на такие удары. «Искандеры», скажем, пробивают несколько этажей и заходят в землю на шесть метров. Поэтому большого смысла прятаться в подвалах или в так называемых укрытиях, если это только не бомбоубежище, не вижу. Единственное, что оно действительно может защитить от осколков. А может обвалиться…

— Почему говорят, что ТЦК атакован дронами, а не ракетами? Я же слышала свист ракеты…

— Это звук «шахедов», которые ускоряются, заходя в пике, чтобы поразить объект.

— По вашему мнению, были задействованы корректировщики?

— Нет. Россияне имеют координаты всех стратегически важных объектов в Украине, всех призывных пунктов. Это обыкновенный террор, направленный на то, чтобы запугать население. Удары по ТЦК — это же не удары по центрам принятия решений. Мы являемся центрами выполнения решений. И даже если начальник будет ликвидирован, то терцентр комплектования своей работы не прекратит, поскольку другой человек примет командование на себя.

(Впоследствии стало известно, что сотрудники СБУ обнаружили двух человек, которые фиксировали факт попадания — Авт.).

Мы уже выбежали с улицы Просвещения на кольцо Соборности, и Иван подсказал еще одно место для укрытия — деревья в Корпусном парке. Мне сразу же вспомнился Витя…

— А вот стоять на остановках общественного транспорта, сделанного из поликарбоната, как стоит этот непуганый народ, очень опасно, — обращает внимание мой попутчик на группу людей у здания «Укрпочты». — От ударной волны этот пластиковый материал рассыплется и острые осколки могут ранить. Лучше забежать в какой-нибудь ближайший дом и стать подальше от стекла где-то в уголке. Если даже произойдет завал, в уголке всегда найдется немного пространства для вас.

Остановка общественного транспорта напротив ТЦК. Возле таких сооружений, сделанных из поликарбоната, стоять очень опасно. От ударной волны этот пластик рассыплется и острые осколки могут ранить

Спустившись в подземный переход, где десятка полтора полтавчан пережидали тревогу, я так и сделала. Хорошо, мой уголок никто не занял. А еще лучше, что баллистика в город не прилетела. К сожалению, она полетела в Одессу.

Люди прячутся в подземном переходе

На войне все понятно, а здесь не знаешь, чего ждать

Оказавшись наконец на месте прилета, обращаю внимание на еще одного красивого накачанного мужчину, который с аппетитом ест борщ у волонтерского штаба, нахваливая поварих. Хоть мужчина и был в гражданской одежде, но все равно что-то выдавало в нем демобилизованного военнослужащего. Поэтому сразу спрашиваю у него:

— Где страшнее: на войне или в тылу?



— На войне все понятно, — отвечает. — А здесь не знаешь, откуда и чего ждать.

Выяснилось, мужчина действительно после полученных ранений переведен на службу в ТЦК и СП.

«Шахедную» атаку он, как военный, оценивает хорошо спланированной.

— На момент первого удара я находился на самом высоком, пятом этаже, — рассказывает. — Там было опаснее всего. Выжил только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Но не буду о них рассказывать.

Соединенные между собой помещения областного и городского ТЦК и СП выстояли, несмотря ни на что. Кирпичная стена повреждена в одном месте — там зияет относительно небольшая сквозная дыра. Кое-что досталось крыше. Но выбиты все окна. Внутри, видно, образовалось месиво.

Общаясь со свидетелями события, восстанавливаю картину совершенного террора. Один из них видел, как первый «шахед» заходил со стороны Карловки. Он взорвался перед входной дверью помещения.

А другие беспилотники, по словам охранника магазина, расположенного рядом, летели на высоте 30−40 метров со стороны Опошни. Один попал в старый одноэтажный дом напротив ТЦК, который сразу же загорелся, а три других — в стену и крышу бывшего военкомата. Ударной волной поврежден ряд жилых домов и торговых точек на углу улиц Шевченко и Сенной.

Один «шахед» попал в старый одноэтажный дом напротив ТЦК

Люди, за которыми я наблюдала, по-разному перенесли пережитый стресс. Продавщица магазина, примыкающего к ТЦК, сидит на ступеньках с небольшим пластырем на колене и тихо плачет. Мужчина с длинной свежей царапиной на лице все время с кем-то разговаривает по телефону, судя по всему, докладывает, что жив-здоров и что большинство пострадавших получили лишь порезы стеклом. А кто-то просто оцепенело смотрит на пожарище.

Спасатели окончательно потушили старый одноэтажный дом ближе к вечеру.

— Пожарные нашли в помещении мобильный телефон, поэтому подумали, что его владелец также может находиться там, — рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Но, обыскав жилье, никого не обнаружили. Выяснилось, в доме проживали две женщины. К счастью, они выскочили из него после первого прилета «шахеда» и отбежали в безопасное место. Второй прилет как раз был в их жилище…

Всего спасатели деблокировали, освободили из-под завалов и помогли выбраться на свежий воздух десятерым людям.

Тем временем в поврежденных зданиях кипят восстановительные работы. Гуманитарная миссия «Проліска» обеспечила пострадавших ориентированно-стружечными плитами и прочной прозрачной пленкой, чтобы можно было затянуть проемы выбитых окон и дверей. Кто-то делает это самостоятельно, а кому-то помогают волонтеры благотворительного фонда «Вільні та незламні».

Юные волонтеры БФ «Вільні та незламні» за работой

Обращаю внимание на нескольких совсем юных мальчишек, занятых на этих работах.

— Так мне уже 15, — не без гордости за себя говорит Сергей. — Я уже не школьник, а студент колледжа. Мои старшие друзья шли сюда, и я с ними.

Старшие поручили Сергею носить большой ящик со строительными инструментами и пилки. В целом в фонде допускают к таким работам с 18 лет, в особых случаях — с 16. Так что мой несовершеннолетний собеседник исключение из исключений.

На вопрос, почему они здесь, парни говорят: «Чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается».

И это является основным лозунгом фонда «Вільні та незламні», созданного в Полтаве в начале полномасштабного вторжения.

Одна из его соучредительниц, актриса Полтавского академического областного театра кукол Адриана Эрстенюк рассказала, что сначала на такие случаи выезжает группа экстренного реагирования, которая оказывает домедицинскую помощь пострадавшим, а затем в чате приглашают желающих подсобить физической силой. Заранее никто не знает, сколько волонтеров откликнется.

Соучредитель БФ «Вільні та незламні» Адриана Эрстенюк

Уже на месте штаб принимает заявки от пострадавших. Но только от уязвимых категорий населения: пожилых, одиноких, маломобильных, женщин с детьми.

Команда фонда берет на себя также эвакуацию людей с физическими ограничениями во временные места пребывания, если их жилье сильно пострадало. Кстати, еще в начале полномасштабного вторжения лично директор фонда Денис Кляп эвакуировал людей из Харькова в Полтаву. При необходимости «Вільні та незламні» эвакуируют население из прифронтовых зон. А после подрыва Каховской ГЭС одними из первых повезли на Херсонщину моторные лодки, в которых была большая потребность.

Женщина из Чугуева убегала от приближения фронта, но россияне нанесли ей ранения в «тихой» Полтаве

На следующий день я неофициально пообщалась со своим добрым знакомым — пресс-секретарем ведомства майором Романом Истоминым. В тот критический момент он также находился в атакованном помещении. Считает, что ему очень повезло — получил лишь легкую контузию и порезы от разбитого стекла.

— Большого количества жертв удалось избежать благодаря тому, что личный состав ТЦК и СП давно рассредоточен по другим адресам, — сказал майор Истомин. — В самой же работе ТЦК и СП критически ничего не изменилось. Мероприятия оповещения, мобилизации, рекрутинговые мероприятия и отбор в высшие учебные заведения продолжаются в более или менее штатном режиме. То есть, продолжается комплектование Сил обороны, как бы страна-агрессор ни пыталась сорвать этот процесс.

Документы людей, состоящих на воинском учете, призывников и резервистов сохранены, поскольку они давно уже размещены в электронном реестре «Оберег». В областном ТЦК хранятся бумажные дела только военных пенсионеров, но и они не пострадали.

По имеющейся информации, российские террористы направили на Полтавский ТЦК 8 «шахедов». Три из них сбили вертолетчики. Вполне возможно, это были БПЛА между первым, который прилетел, и последующими. И это существенно уменьшило возможные последствия, ведь присутствующие в помещении имели время на эвакуацию. Счастье, что ни один из беспилотников не залетел в окно…

Между тем в результате «шахедной» атаки россиян на объединенный городской и областной ТЦК и СП на месте погибли два человека: 21-летний студент Полтавского государственного аграрного университета и по совместительству сотрудник Полтавской областной военной администрации Александр Ляшик и недавно демобилизованный военный 39-летний Станислав Попович из Новых Санжар.

Недавно демобилизованный военный 39-летний Станислав Попович и 21-летний студент Александр Ляшик

Александр учился в магистратуре по специальности «Учет и налогообложение». В то же время несколько месяцев назад, закончив стажировку в Полтавской ОВА, был зачислен на должность главного специалиста.

«Был настойчивым, доброжелательным и имел искреннюю мечту работать на благо Украины», — сказано в сообщении аграрного университета на «Фейсбуке».

Как стало известно нам из собственных достоверных источников, Александр Ляшик проходил мимо эпицентра взрывов и, скорее всего, не слышал звуков ударных дронов, поскольку шел с наушниками.

У демобилизованного менее чем за неделю до трагедии Станислава Поповича, поскольку он в третий раз стал отцом, 3 июля были свои дела в ТЦК. Он приехал в Полтаву с документами, чтобы стать на учет. И то ли сидел в собственном припаркованном рядом автомобиле, то ли собирался сесть в него. Удар «шахеда» не оставил мужчине шанса на жизнь.

Станислав Попович, водитель по специальности, был мобилизован в ряды ВСУ более года назад. Служил водителем инженерно-саперного отделения. Выполнял боевые задачи в Сумской и Донецкой областях. По словам знавших его людей, был очень ответственным и надежным, любил жену и детей, всегда улыбался, несмотря на все тяготы военной службы. Был искренним и настоящим!

К сожалению, врачам не удалось спасти и жизнь сотрудницы ТЦК и СП Тамары Пивовар, которая в момент первого попадания находилась в фойе. По нашим данным, ударной волной ее отбросило на железобетонную колонну, в результате чего она получила значительные повреждения нижних конечностей. 6 июля женщина, перенесшая несколько тяжелых операций, умерла в больнице.

Сотрудница ТЦК и СП Тамара Пивовар

Судя по тому, что полтавчане находили металлические шарики даже возле Центрального рынка, в нескольких сотнях метров от ТЦК, «шахеды» были нашпигованы элементами, предназначенными для как можно большего поражения людей. Очевидно, два из них застряли в бедре знакомой моей знакомой из Чугуева Харьковской области. Еще в начале полномасштабной войны семья женщины переехала в «тихую» Полтаву, подальше от обстрелов. Но уже давно понятно, что от войны не спрячешься. Ее надо только останавливать. В ней надо только побеждать!

Найденная на месте атаки шрапнель

P. S. Среди травмированных — военные, гражданские и сотрудник МВД. Состояние пятерых из них остается тяжелым. У пострадавших зафиксированы переломы, осколочные ранения, ампутации пальцев.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю семьи, которая чудом выжила во время ракетного удара по Полтаве.

На фото в заголовке здание ТЦК и СП в Полтаве

Фото автора и из открытых источников

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