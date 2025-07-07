Под ударом — снова ТЦК: россияне повторно атаковали Харьков «Шахедами» и ударили по Запорожью (фото, видео)

В последнее время участились вражеские удары с воздуха по зданиям, где размещаются Территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Удары дронами-камикадзе наносятся днем или утром, когда в учреждениях есть работники и посетители. Так, накануне был атакован ТЦК в Кременчуге, а утром 7 июля — в Харькове и Запорожье.

ВІДЕО ДНЯ

«Враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП», — сообщают в Сухопутных войска ВСУ.

По предварительным данным, в Запорожье ранен военный ТЦК и СП, а в Харьковском ОТЦК и СП — ранены три человека.

Читайте также: «Шахедная» атака на ТЦК в Полтаве была хорошо спланирована, но своей цели не достигла

РЕКЛАМА

Глава ОВА Олег Синегубов сообщает об 11 раненых в Харькове, которым медики оперативно оказывают помощь. В больницах находятся 7 пострадавших. Один человек — в крайне тяжелом состоянии.

А руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщает о шести пострадавших, состояние которых оценивают как средней тяжести.

РЕКЛАМА

Напомним, что недавно враг атаковал здание ТЦК в Полтаве. Пострадали и близлежащие дома. К сожалению, погибли и ранены, в частности, из числа гражданских.

Фото Запорожской ОВА

141

Читайте нас в Facebook