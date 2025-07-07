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Под ударом — снова ТЦК: россияне повторно атаковали Харьков «Шахедами» и ударили по Запорожью (фото, видео)
В последнее время участились вражеские удары с воздуха по зданиям, где размещаются Территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Удары дронами-камикадзе наносятся днем или утром, когда в учреждениях есть работники и посетители. Так, накануне был атакован ТЦК в Кременчуге, а утром 7 июля — в Харькове и Запорожье.
«Враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП», — сообщают в Сухопутных войска ВСУ.
По предварительным данным, в Запорожье ранен военный ТЦК и СП, а в Харьковском ОТЦК и СП — ранены три человека.
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Глава ОВА Олег Синегубов сообщает об 11 раненых в Харькове, которым медики оперативно оказывают помощь. В больницах находятся 7 пострадавших. Один человек — в крайне тяжелом состоянии.
А руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщает о шести пострадавших, состояние которых оценивают как средней тяжести.
Напомним, что недавно враг атаковал здание ТЦК в Полтаве. Пострадали и близлежащие дома. К сожалению, погибли и ранены, в частности, из числа гражданских.
Фото Запорожской ОВА141
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«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
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