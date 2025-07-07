«Очень жаль лошадку»: сеть отреагировала на фотографии жены Виктора Павлика

Жена известного певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репьяхова, которая сделала пластическую операцию, поразила фотографиями. На своей странице в социальной сети она выложила целую фотосессию, на которой позирует рядом с конем. По словам Екатерины, планировалось, что на фотографиях будет ее сын Михаил, но мальчик наотрез отказался позировать.

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«Эта фотосессия с лошадкой изначально планировалась не для меня, — написала Екатерина. — В мае прошел ровно год, как Михасик занимается иппотерапией. И я очень хотела отметить эту маленькую, но важную годовщину — особой съемкой для него.

Я подготовила ковбойский костюм, всё, как должно быть — и шляпа, и бахрома, и настроение. Хотела, чтобы это было такое детское приключение, которое останется в памяти. Но… как это бывает с детьми, оказалось, что бахрома — страшный враг. Брюки еще удалось одеть, а вот все остальное — нет. На фото, если присмотреться, можно увидеть те самые брюки с бахромой".

Михасик категорически не захотел фотографироваться — и я не настаивала.

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Екатерина отметила, что эта история — о мягкости и о принятии. И добавила, что она счастлива от съемок.

По словам Катерины, она счастлива от съемок

«Я будто помедитировала рядом с этим величественным, сильным, нежным животным, — написала она. — Чувствовала облегчение, спокойствие и энергетическое обновление. Лошадку зовут Фарик, благодарю его за эту красоту».

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"Я ощущала облегчение, спокойствие и энергетическое обновление", - подписала фото Екатерина

Подписчики отреагировали на фото Екатерины, но отметили, что конь выглядит очень истощенным.

«С первого кадра — тепло, нежность, чувственность — Катя, вы невероятная», — написали в комментариях.

«И восхищает уважение к границам ребенка, очень, — поделились впечатлением. — Это то, чему нужно учить и что объяснять родителям».

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«Невероятные фото! — добавили в сети. — Коней невозможно обмануть, только к хорошим людям они идут!»

«Очень жаль лошадку, такая худая, видно, что не кормят, — решили подписчики. — Фото довольно неплохие, я бы сказала, даже очень хорошо получилось».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Екатерина тронула обращением к маленькому сыну.

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