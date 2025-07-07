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В штатном режиме: винницкий ТЦК опроверг временное закрытие из-за ударов россиян
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Винницкий областной ТЦК и СП сообщил о том, что для обеспечения жизни и здоровья гражданских лиц личный состав ОТЦК был рассредоточен.
«Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП было опубликовано сообщение о функционировании территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства. Учитывая напряженную ситуацию в стране, предпринимаются меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов, которые агрессор направляет против территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Для обеспечения жизни и здоровья гражданских лиц личный состав Винницкого ОТЦК и СП был рассредоточен. Меры мобилизации продолжаются в соответствии с планом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно.
«В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет», — сообщили в ОТЦК.
Как писали «ФАКТЫ», россия разворачивает новую фазу своей войны против Украины — под прицелом оказались территориальные центры комплектования.53
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