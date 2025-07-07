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Воздушный хаос: украинские дроны обрушили транспортную систему россии
Россия столкнулась с уикендом тотального срыва авиаперелетов. И речь идет не о военных аэродромах. С субботы по понедельник авиакомпании отменили 485 рейсов и задержали более 1900. Как пишет Bloomberg, об этом сообщил представитель российского авиационного управления Артем Кореняко.
Причиной таких перебоев, по его словам, стало «внешнее вмешательство» — то есть атаки дронов, охвативших Москву и Санкт-Петербург.
Больше всего пострадали аэропорты этих городов. Ограничения в воздушном пространстве и перебои с мобильным интернетом в Пулково лишь усугубили ситуацию для пассажиров, ожидавших рейсы в условиях полной неопределенности.
Параллельно, без указания причин, президент россии путин уволил министра транспорта Романа Старовойта. Это решение стало еще одним потрясением в контексте хронической нестабильности российской транспортной системы, которая неоднократно останавливалась из-за дроновых атак.
Напомним, в мае четыре московских аэропорта были закрыты, когда беспилотники атаковали столицу во время визита мировых лидеров, в том числе президента Китая Си Цзиньпина. Тогда было задержано более ста рейсов.
По оценкам экспертов, убытки российских авиакомпаний могут составить 20 миллиардов рублей (более 250 миллионов долларов), сообщает газета «Коммерсант». Перевозчики уже выдали тысячи ваучеров, снабдили пассажиров отелями и вернули средства за билеты.274
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