Гуляли три дня в замке Тосканы: дочь рекордного взяточника Злочевского вышла за родственника медицинских монополистов (фото)

В Тоскане, где праздновал бракосочетание легендарный Буффон, в пригороде Флоренции, на территории старинного замка Castel Falfi в начале июля прошла свадьба младшей дочери министра времен Януковича Николая Злочевского Анны с сыном медицинских монополистов Антоном Фисталем. Гуляли три дня. Гостей развлекала Верка Сердючка. Событие, по словам журналиста «УП» Михаила Ткача, проходило с беспрецедентными мерами безопасности.

ВІДЕО ДНЯ

Что известно о месте свадьбы

В XI веке здесь существовала крепость, а окружающее поселение переживало расцвет и упадок на протяжении веков. В XV веке Castel Falfi принадлежал знатным семьям. Сегодня же это пятизвездочный курорт класса люкс. Сутки в отеле курорта стоят от 85 тысяч гривен, сообщил Ткач. В то же время, по данным профильных агентств, стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около миллиона евро.

Старинный замок Castel Falfi в Тоскане

Что известно о невесте

Роскошной свадьбе младшей дочери Злочевского предшествовал яркий девичник, который Анна отгуляла с подругами в Дубае. Девушки веселились на роскошной яхте, делали фотосеты в пустыне, развлекались в ночных клубах.

РЕКЛАМА

Девичник Анны в Дубае. Скриншот «УП»

Как писало «Радио Свобода», в июле 2019 года Николай Злочевский приобрел сразу два апартамента в Дубае — в элитном жилом комплексе на берегу Персидского залива на самой Palm Jumeirah — W Residences Dubai — The Palm, названном так из-за W-образной формы здания.

Отмечается, что апартаменты общей площадью более 1700 квадратных метров обошлись экс-министру почти в 11 миллионов долларов. Позже Злочевский переоформил квартиры в W Residences Dubai — The Palm на дочь Анну Злочевскую (на нее и на другую дочь Карину экс-министр в итоге переписал и свой газодобывающий бизнес в компании Burisma Group. — Авт.).

РЕКЛАМА

«Анна Злочевская осталась владелицей дубайского имущества и по состоянию на 2024 год. Согласно утечке, в операциях с недвижимостью семья Злочевских использовала паспорты граждан Кипра — первыми о кипрском гражданстве рассказали еще журналисты Al Jazeera», — говорилось в расследовании «Радио Свобода».

Анна Злочевская

Что известно о женихе

Антон Фисталь — член семьи монополиста медицинских закупок, который во время полномасштабного вторжения получает многомиллионные контракты от государства. В частности, он приходится племянником Герману Фисталю, которого недавно задержало НАБУ. Его компании подозревают в завышении цен на медоборудование на сотни миллионов гривен. НАБУ и САП называют Германа Фисталя руководителем преступной организации, наживавшейся на закупках медицинского оборудования для онкобольных. Поэтому на свадьбу родственника Герман не попал.

Антон, по данным «УП», проживает на Кипре, как и семья Злочевского.

РЕКЛАМА

Жених Антон Фисталь

Его дед, известный донецкий хирург Эмиль Фисталь, много лет сотрудничает с оккупационными «властями» так называемой днр. Он также голосовал на российском псевдореферендуме в 2014 году.

Эмиль Фисталь

Кого удалось идентифицировать среди гостей

По информации источников «УП», на свадьбу Анны Злочевской и Антона Фисталя прибыло около 150 гостей. Среди них — много людей, связанных со страной-агрессором россией или временно оккупированными территориями Украины. Как говорится в расследовании «УП», на свадьбу приехал Христос Силициотис, муж экс-директора главной газодобывающей компании Злочевского Burisma и топ-менеджер двух кипрских компаний, против которых Украина ввела санкции из-за вывода средств и уклонения от налогов.

Также, по данным «УП», на свадьбе был брат Злочевского — Владислав, которого удалось идентифицировать благодаря фото в соцсетях его жены. Она единственная из гостей не соблюдала информационную гигиену. Позже, как отметил Михаил Ткач, все фото и локации со своей страницы женщина удалила.

Брат Злочевского Владислав с женой

На парковке журналисты заметили авто с украинскими номерами, принадлежащее старшей дочери Злочевского Карине. Также в отеле в период празднования присутствовал Игорь Лысенко — экс-руководитель агентства земельных ресурсов времен Януковича и, соответственно, Злочевского. Сейчас он работает директором одесского предприятия Злочевского «Инфоксводоканал».

Автомобиль старшей дочери Злочевского Карины

Еще одним из гостей оказался Станислав Глимбовский — сын тестя экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Среди ряда дел, где последний проходит подозреваемым, есть и расследование НАБУ и САП о вероятной легализации средств. В этой схеме фигурирует и тесть Насирова Александр Глимбовский, и тот самый Станислав.

Журналисты также заметили женщину, похожую на жену Злочевского Наталью, а также вдову бывшего народного депутата, крымского бизнесмена Льва Миримского. На свадьбу также приехал его сын.

В лобби отеля журналисты также заметили мужчину, похожего на советника совета директоров компании Burisma и главу управления Ассоциации газодобывающих компаний Украины Вадима Пожарского.

Кто такой Николай Злочевский, который устроил дочери роскошную свадьбу

Бывший нардеп от «Партии регионов», экс-министр охраны окружающей среды Украины при президенте Януковиче и бывший заместитель секретаря СНБО, после бегства последнего стал владельцем одного из крупнейших газодобывающих бизнесов в Украине Burisma Group.

Николай Злочевский в лобби курорта. Скриншот «УП»

После Революции Достоинства активы Злочевского были арестованы даже в Великобритании. Однако, по словам Ткача, из расследования «Слідства інфо» стало известно, что Украина не была заинтересована в сотрудничестве с британскими следователями. В частности, по словам Виталия Касько (заместитель генпрокурора в 2014—2016 гг. — Авт.), Генпрокуратура предоставила адвокатам Злочевского письма, что их подзащитный ни в чем не подозревается, а те предоставили его как доказательство в Лондонском суде.

В 2020 году Злочевский, который не просто фигурировал в уголовных делах, а даже был подозреваемым, засветился в деле младоолигарха Курченко. В частности, он пытался дать правоохранителям рекордную в истории страны взятку в размере 6 миллионов долларов. Эти деньги предназначались за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного «Реал Банку». В октябре 2023 года это громкое дело закончилось признанием вины, соглашением со следствием и уплатой Злочевским штрафа. Суть этого соглашения была засекречена Высшим антикоррупционным судом.

Известно также, что Злочевского обязали выплатить штраф в 68 тысяч гривен. Также он пожертвовал около 660 млн гривен на ВСУ.

688

Читайте нас в Facebook