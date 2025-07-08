Карты Таро утверждают, что на этой неделе успех будет сопровождать пять знаков зодиака. А к каким событиям следует приготовиться в среду, 9 июля, свидетельствует расклад на картах, который сделали в издании с гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Пятерка Жезлов»

Овнов ждет испытание, но оно будет более внутренним, чем внешним. Вас может охватить беспокойство из-за конкуренции. Вы уже почти на финише важного процесса. Все, что сейчас происходит, является подготовкой к предстоящему прорыву.

Совет карт — Не конфликтуйте с окружающими, даже если будет казаться, что они вас не понимают.

Телец — «Маг»

Тельцов ждет насыщенный и энергичный день. Вас буквально затянет в круговорот дел, где нужно одновременно решать рабочие задачи и справляться с личными вопросами. Не распыляйтесь и не пытайтесь угодить всем — выберите приоритет.

Совет карт — День может принести неожиданный успех, если вы проявите инициативу.

Близнецы — «Тройка Кубков»

Близнецы должны быть осторожны и не переоценить свои силы. Чрезмерная уверенность может сыграть злую шутку. Успех в делах возможен, но при условии, что вы не игнорируете сигналы собственного тела. Если почувствуете усталость — отдохните, иначе не справитесь с накопившимися к вечеру задачами.

Совет карт — День будет удачен для легкого общения, но не для принятия серьезных решений.

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Рак — «Верховная Жрица»

Для Раков день будет поворотным. Пора действовать. Возможно, вы решитесь на смену имиджа, новую работу или даже на переезд. Завтра стоит слушать свою интуицию — она подскажет, куда направиться.

Совет карт — Не делайте резких шагов, если внутри есть сомнение, потому что в противном случае получите не освобождение, а хаос.

Лев — «Девятка Пентаклей»

Львам нужно быть осторожными с высказываниями. Вы привыкли говорить правду в лицо, но это не всегда путь к гармонии. Постарайтесь быть дипломатическим. Это поможет избежать ненужного конфликта.

Совет карт — Важно не упустить возможность, завуалированную под рутину.

Дева — «Тройка Жезлов»

Девам рекомендуется сделать паузу. Ваша цель все еще важна, но путь к ней следует пересмотреть. Вероятно, вы просто устали. Отдохните, смените обстановку — даже короткая передышка даст вам силы двигаться дальше.

Совет карт — Вы не должны все решать самостоятельно — найдите себе союзников и единомышленников.

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Весы — «Двойка Мечей»

Весы в среду столкнутся с эмоциональными потрясениями. Вам нужно сделать важный выбор, от которого зависит внутреннее равновесие. Появится человек или ситуация, которая потребует честного ответа. Важно не избегать прямого разговора — промедление может только усилить все.

Совет карт — Главное — быть искренними прежде всего с собой.



Скорпион — «Солнце»

Скорпионов ждет успешное завершение важных проектов, успешные соглашения и личные достижения. Возможны приятные встречи, во время которых вы почувствуете, насколько ценны для других. Совет карт — Сохраняйте скромность и не переоценивайте свои силы.

Стрелец — «Девятка Кубков»

От Стрельцов день потребует полной концентрации. Вы близки к исполнению вожделенного желания, однако путь к нему не будет легким. Возможно, кто-то попытается вставить палки в колеса или сплетничать о вас. Не реагируйте агрессивно, лучше сохраняйте достоинство и покажите, что вы сильнее.

Совет карт — Завтра помните: вы сами творите свое будущее.

Козерог — «Восьмерка Жезлов»

Козерогов ждет день обновления. Ваша энергия вырастет, и вы почувствуете прилив вдохновения. Возможно, состоится важная встреча, которая принесет радость и зарядит позитивом на долгое время.

Совет карт — Старые вопросы будут решаться быстро, если подойти к ним с новым настроением.

Водолей — «Страшный Суд»

Водолеям следует пересмотреть свое поведение в отношениях с окружающими людьми. Вам необходимо переоценить: кто заслуживает прощения, кто — второго шанса. Возможно, вы долго откладывали важный разговор или встречу. Учитывайте, что вас могут оценить за прошлые поступки — как хорошие, так и не очень.

Совет карт — Если вы были честными и открытыми — ждите признания. В противном случае следует приготовиться к анализу полетов.

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Рыбы — «Звезда»

Рыбы находятся на развилке: старое не отпускает, а для нового пока еще не пришло время. Следует разорвать привязки, которые тянут вас назад, и откроется ясная дорога к будущему. прислушивайтесь к своей интуиции.

Совет карт — Все возможно, если вы поверите в свою звезду и пойдете к ней с открытым сердцем.

О том, кого очень скоро ждут радостные новости, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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