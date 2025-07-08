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Скорпионам — «Солнце», Львам — «Девятка Пентаклей», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 9 июля
Карты Таро утверждают, что на этой неделе успех будет сопровождать пять знаков зодиака. А к каким событиям следует приготовиться в среду, 9 июля, свидетельствует расклад на картах, который сделали в издании с гороскопами.
Овен — «Пятерка Жезлов»
Овнов ждет испытание, но оно будет более внутренним, чем внешним. Вас может охватить беспокойство из-за конкуренции. Вы уже почти на финише важного процесса. Все, что сейчас происходит, является подготовкой к предстоящему прорыву.
Совет карт — Не конфликтуйте с окружающими, даже если будет казаться, что они вас не понимают.
Телец — «Маг»
Тельцов ждет насыщенный и энергичный день. Вас буквально затянет в круговорот дел, где нужно одновременно решать рабочие задачи и справляться с личными вопросами. Не распыляйтесь и не пытайтесь угодить всем — выберите приоритет.
Совет карт — День может принести неожиданный успех, если вы проявите инициативу.
Близнецы — «Тройка Кубков»
Близнецы должны быть осторожны и не переоценить свои силы. Чрезмерная уверенность может сыграть злую шутку. Успех в делах возможен, но при условии, что вы не игнорируете сигналы собственного тела. Если почувствуете усталость — отдохните, иначе не справитесь с накопившимися к вечеру задачами.
Совет карт — День будет удачен для легкого общения, но не для принятия серьезных решений.
Рак — «Верховная Жрица»
Для Раков день будет поворотным. Пора действовать. Возможно, вы решитесь на смену имиджа, новую работу или даже на переезд. Завтра стоит слушать свою интуицию — она подскажет, куда направиться.
Совет карт — Не делайте резких шагов, если внутри есть сомнение, потому что в противном случае получите не освобождение, а хаос.
Лев — «Девятка Пентаклей»
Львам нужно быть осторожными с высказываниями. Вы привыкли говорить правду в лицо, но это не всегда путь к гармонии. Постарайтесь быть дипломатическим. Это поможет избежать ненужного конфликта.
Совет карт — Важно не упустить возможность, завуалированную под рутину.
Дева — «Тройка Жезлов»
Девам рекомендуется сделать паузу. Ваша цель все еще важна, но путь к ней следует пересмотреть. Вероятно, вы просто устали. Отдохните, смените обстановку — даже короткая передышка даст вам силы двигаться дальше.
Совет карт — Вы не должны все решать самостоятельно — найдите себе союзников и единомышленников.
Весы — «Двойка Мечей»
Весы в среду столкнутся с эмоциональными потрясениями. Вам нужно сделать важный выбор, от которого зависит внутреннее равновесие. Появится человек или ситуация, которая потребует честного ответа. Важно не избегать прямого разговора — промедление может только усилить все.
Совет карт — Главное — быть искренними прежде всего с собой.
Скорпион — «Солнце»
Скорпионов ждет успешное завершение важных проектов, успешные соглашения и личные достижения. Возможны приятные встречи, во время которых вы почувствуете, насколько ценны для других. Совет карт — Сохраняйте скромность и не переоценивайте свои силы.
Стрелец — «Девятка Кубков»
От Стрельцов день потребует полной концентрации. Вы близки к исполнению вожделенного желания, однако путь к нему не будет легким. Возможно, кто-то попытается вставить палки в колеса или сплетничать о вас. Не реагируйте агрессивно, лучше сохраняйте достоинство и покажите, что вы сильнее.
Совет карт — Завтра помните: вы сами творите свое будущее.
Козерог — «Восьмерка Жезлов»
Козерогов ждет день обновления. Ваша энергия вырастет, и вы почувствуете прилив вдохновения. Возможно, состоится важная встреча, которая принесет радость и зарядит позитивом на долгое время.
Совет карт — Старые вопросы будут решаться быстро, если подойти к ним с новым настроением.
Водолей — «Страшный Суд»
Водолеям следует пересмотреть свое поведение в отношениях с окружающими людьми. Вам необходимо переоценить: кто заслуживает прощения, кто — второго шанса. Возможно, вы долго откладывали важный разговор или встречу. Учитывайте, что вас могут оценить за прошлые поступки — как хорошие, так и не очень.
Совет карт — Если вы были честными и открытыми — ждите признания. В противном случае следует приготовиться к анализу полетов.
Рыбы — «Звезда»
Рыбы находятся на развилке: старое не отпускает, а для нового пока еще не пришло время. Следует разорвать привязки, которые тянут вас назад, и откроется ясная дорога к будущему. прислушивайтесь к своей интуиции.
Совет карт — Все возможно, если вы поверите в свою звезду и пойдете к ней с открытым сердцем.
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