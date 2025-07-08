Экономическая убыточность умноженная на профессиональную неэффективность детективов: Олег Постернак назвал причины, по которым НАБУ нужно расформировать

НАБУ должно быть расформировано из-за больших затрат на свою деятельность и крайне низкую эффективность, провалы в работе, затянутые расследования, махинации с экспертизами и системные коррупционные скандалы детективов. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак.

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«Большие расходы при низкой отдаче умножены на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это — сегодняшнее НАБУ. И ему нужны радикальные меры. Первый шаг — расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы. Иначе дела не будет», — подчеркнул Постернак.

Он объяснил факты, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.

«За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд грн. В то время как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015—2025 гг., составляет +/-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривню, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило… 12(!) гривен! Впечатляющая «эффективность» , — возмутился эксперт.

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Во-вторых, он отметил низкую производительность детективов.

«В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2−3 производства на 1 детектива. Для сравнения — один следователь ГБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, которые ведут детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настоятельно советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и касающихся системной коррупции», — говорится в сообщении эксперта.

Кроме того, НАБУ безынициативно и затягивает расследование, сообщил Постернак.

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«Большинство дел по тому мизеру, которое расследует Бюро, инициированы не им — как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т. п. ). И вообще, 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями высокопоставленных чиновников, однако для того, чтобы довести свое „разоблачение“ до приговора, часто им не хватает и десяти лет», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности «Ротердам+» или Омеляна.

«Речь идет, например, о „Международной экспертно-правовой группе“, у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматриваются проведение такой экспертизы. Даже астрологическую и спиритическую деятельность (и это не шутка!) — предусматривают, а вот экспертизу стоимости земли — нет» , — сообщил он.

Также он напомнил, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных соглашениях с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, випавто со столь же заниженной ценой, махинации с криптой, отмазывание родственников от тюрьмы и сокрытие их российского гражданства, системная коррупция.

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Таким образом, по его мнению, расформирование НАБУ — возможность сэкономить средства для армии.

«Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Чтобы их стало больше, мы можем либо сократить какие-либо расходы, либо повысить налоги. Понятно, что никто из нас не желает увеличения налогов, особенно в это непростое время. Остается сокращение расходов — за счет неэффективных структур, которые сегодня сжирают бюджетные миллиарды. И первый претендент на это — НАБУ, неэффективность работы которого уже очевидна даже международным экспертам», — подытожил Постернак.

Напомним, недавно суд еще раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК.



Как сообщали «ФАКТЫ», директор НАБУ Семен Кривонос по результатам дисциплинарного производства был вынужден уволить детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Из-за интимных отношений детектива со свидетелем развалилось несколько крупных коррупционных дел НАБУ против одесского бизнесмена Кауфмана на миллиарды гривен.

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