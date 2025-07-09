В ночь на 9 июля Украина вновь находилась под массированной ракетно-дроновой атакой российских оккупантов. По данным мониторинговых каналов, враг запустил более 200 шахедов/имитационных БПЛА, сверхзвуковые ракеты Х-47м2 «Кинжал», крылатые ракеты типа Х-101 с борта Ту-95мс.

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Карта атак

Взрывы были слышны в Киеве, Киевской области, а также в других городах, но ключевыми целями россии были города на западе, в частности, Луцк.

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Россияне запустили по Луцку «Кинжалы», крылатые ракеты и большое количество «шахедов».

Российские ракеты, запущенные из наземных установок, пролетели через всю Украину и достигли Львовской области, но затем повернули на Луцк. При этом атака «шахедов» на город продолжалась.

В результате массированной атаки рф в Луцке произошло возгорание зданий одного из гаражных кооперативов, также пожар зафиксировали на территории одного из предприятий, сообщил городской голова Игорь Полищук. Предварительно погибших нет.

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«Сегодня была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину. Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются. К счастью, пока информации о погибших в результате вражеской атаки нет», — отметил мэр города.

Луцк с начала войны является транзитным узлом на путях снабжения военной и гуманитарной помощи. Он расположен в 80 км от границы с Польшей. Предварительный массированный удар по Луцку россияне нанесли почти ровно месяц назад, в ночь на 6 июня. Тогда, по словам мэра Игоря Полищука, россияне ударили по городу 15 шахедами и 6 ракетами.

Страдала от ударов врага и Киевщина. В Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

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По информации ГСЧС, зафиксировано значительное возгорание в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий в Требухове.

В Харькове был удар вражеским беспилотником по частному сектору Новобаварского района. По предварительной информации, пострадала одна женщина, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Три человека получили ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району Запорожской области. Один человек получил ранения и разрушены частные дома в результате российской атаки по Степногорской общине Запорожской области утром 9 июля, отметил председатель ОВА Иван Федоров.

Также утром 9 июля два человека получили ранения из-за российских атак дронов в Херсоне, сообщили в Херсонской ГВА.

Пострадали 73-летний и 47-летний жители. Их атаковали в Днепровском районе около 5 утра.

Старший мужчина получил минно-взрывную травму, ранение лица и туловища. Младший — минно-взрывная травма, ранение головы и рук.

Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью в результате атаки россиян больше всего пострадали Николаев и Сумы.

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