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«Кинжалами» — по Луцку: ночью россия массированно атаковала ракетами и дронами запад Украины (фото, видео)
В ночь на 9 июля Украина вновь находилась под массированной ракетно-дроновой атакой российских оккупантов. По данным мониторинговых каналов, враг запустил более 200 шахедов/имитационных БПЛА, сверхзвуковые ракеты Х-47м2 «Кинжал», крылатые ракеты типа Х-101 с борта Ту-95мс.
Карта атак
Взрывы были слышны в Киеве, Киевской области, а также в других городах, но ключевыми целями россии были города на западе, в частности, Луцк.
Россияне запустили по Луцку «Кинжалы», крылатые ракеты и большое количество «шахедов».
Российские ракеты, запущенные из наземных установок, пролетели через всю Украину и достигли Львовской области, но затем повернули на Луцк. При этом атака «шахедов» на город продолжалась.
В результате массированной атаки рф в Луцке произошло возгорание зданий одного из гаражных кооперативов, также пожар зафиксировали на территории одного из предприятий, сообщил городской голова Игорь Полищук. Предварительно погибших нет.
«Сегодня была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину. Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются. К счастью, пока информации о погибших в результате вражеской атаки нет», — отметил мэр города.
Луцк с начала войны является транзитным узлом на путях снабжения военной и гуманитарной помощи. Он расположен в 80 км от границы с Польшей. Предварительный массированный удар по Луцку россияне нанесли почти ровно месяц назад, в ночь на 6 июня. Тогда, по словам мэра Игоря Полищука, россияне ударили по городу 15 шахедами и 6 ракетами.
Страдала от ударов врага и Киевщина. В Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу, сообщил глава ОВА Николай Калашник.
По информации ГСЧС, зафиксировано значительное возгорание в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий в Требухове.
В Харькове был удар вражеским беспилотником по частному сектору Новобаварского района. По предварительной информации, пострадала одна женщина, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Три человека получили ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району Запорожской области. Один человек получил ранения и разрушены частные дома в результате российской атаки по Степногорской общине Запорожской области утром 9 июля, отметил председатель ОВА Иван Федоров.
Также утром 9 июля два человека получили ранения из-за российских атак дронов в Херсоне, сообщили в Херсонской ГВА.
Пострадали 73-летний и 47-летний жители. Их атаковали в Днепровском районе около 5 утра.
Старший мужчина получил минно-взрывную травму, ранение лица и туловища. Младший — минно-взрывная травма, ранение головы и рук.
Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью в результате атаки россиян больше всего пострадали Николаев и Сумы.361
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