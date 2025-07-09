- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 09.07 22:26 Тренд в интерьере — цвета тишины: какой из оттенков ваш любимый?
- 09.07 21:59 Великолепная рыба с кабачками: готовится быстро и очень просто
- 09.07 21:30 Дженнифер Гарнер покорила публику появлением с возлюбленным: бывший не слишком обрадовался
- 09.07 21:01 Эти ягоды подходят не всем: кому вредно есть виноград
- 09.07 20:34 Трудолюбивый, ответственный, добрый: около года родные ждали тело защитника из Хмельницкой области
- 09.07 20:08 Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью
- 09.07 19:55 СБУ устроила «шмон» на четырех таможнях: с чем это связано и что выяснилось
- 09.07 19:45 На передовой засветился новый украинский бронеавтомобиль: в чем его особенность
- 09.07 19:21 Этот день настал: украинский дизайнер оформил витрины известнейшего универмага Европы
- 09.07 19:20 Ведущие ІТ-компании объединились для создания AI-экосистемы: что решили на первой стратегической сессии
- 09.07 19:01 Близнецам — «Паж денариев» и финансовый поворот, Козерогам — «Король жезлов» и лидерство: Таро-прогноз на 10 июля
С 1 октября части пенсионеров приостановят выплаты: в чем причина
С 2014 идентификация пенсионеров стала в Украине обязательной процедурой. В этом году идентификацию нужно пройти до 1 октября. Если этого не сделать, выплаты будут прекращены, напоминает «На пенсии».
По информации издания, с 1 августа в Украине вступят в силу обновленные правила идентификации пенсионеров. Процесс подтверждения личности получателей пенсий будет более прозрачным и цифровым.
Сообщается, что на веб-портале электронных услуг ПФУ появился новый сервис «Моя идентификация», с помощью которого пенсионеры могут самостоятельно отслеживать дату и источник своей последней идентификации.
Как известно, процедуру идентификации можно пройти несколькими способами:
- лично в сервисном центре ПФУ;
- через видеосвязь;
- с помощью электронного кабинета на портале ПФУ, используя Дія.Підпис.
- через диппредставительства Украины — для тех, кто временно находится за границей.
Кроме того, согласно постановлению Кабмина № 720 от 18 июня, банки обязаны в электронном виде информировать Пенсионный фонд Украины о факте прохождения идентификации пенсионером.
Как сообщали «ФАКТЫ», в 2025 году все находящиеся за рубежом украинские пенсионеры должны пройти идентификацию, чтобы не потерять пенсионные выплаты.373
Читайте нас в Facebook
«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»