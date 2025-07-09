С 1 октября части пенсионеров приостановят выплаты: в чем причина

С 2014 идентификация пенсионеров стала в Украине обязательной процедурой. В этом году идентификацию нужно пройти до 1 октября. Если этого не сделать, выплаты будут прекращены, напоминает «На пенсии».

ВІДЕО ДНЯ

По информации издания, с 1 августа в Украине вступят в силу обновленные правила идентификации пенсионеров. Процесс подтверждения личности получателей пенсий будет более прозрачным и цифровым.

Сообщается, что на веб-портале электронных услуг ПФУ появился новый сервис «Моя идентификация», с помощью которого пенсионеры могут самостоятельно отслеживать дату и источник своей последней идентификации.

Как известно, процедуру идентификации можно пройти несколькими способами:

- лично в сервисном центре ПФУ;

РЕКЛАМА

- через видеосвязь;

- с помощью электронного кабинета на портале ПФУ, используя Дія.Підпис.

- через диппредставительства Украины — для тех, кто временно находится за границей.

РЕКЛАМА

Кроме того, согласно постановлению Кабмина № 720 от 18 июня, банки обязаны в электронном виде информировать Пенсионный фонд Украины о факте прохождения идентификации пенсионером.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2025 году все находящиеся за рубежом украинские пенсионеры должны пройти идентификацию, чтобы не потерять пенсионные выплаты.

373

Читайте нас в Facebook