41.40 / 41.96 48.73 / 49.40
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Спасатели показали последствия ночных ударов россиян по Волыни, Житомирщине и Киевщине (фото, видео)

11:11 9 июля 2025
Пожар в Киевской области, фото ГСЧС

В ночь на 9 июля россия нанесла рекордный воздушный удар по Украине. Основной удар пришелся на Луцк.

Кроме того, повреждения зафиксированы еще в 10 областях — Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Новая масштабная атака россии против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки — 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 — это „шахеды“, и 13 ракет — „Кинжалы“ и „Искандеры“. Большинство целей было сбито», — отметил президент.

РЕКЛАМА

По его словам, во время сегодняшней атаки для защиты применялись украинские дроны-перехватчики, обезвредившие десятки целей.

Зеленский также отметил, что на утро во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки.

РЕКЛАМА

"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, нужны также вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть и спонсирует убийства.

По данным ГСЧС, на Волыни сегодня ночью в результате российских ракетных обстрелов произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий Луцка. Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

 



В двух населенных пунктах Житомирской области, вызванные вражескими атаками, горели здание столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекление окон двух жилых многоэтажек. Предварительно никто не пострадал.

РЕКЛАМА



На Киевщине в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Женщина продолжит лечение амбулаторно. Мужчина 61 года получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте. Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий, говорится в сообщении областной военной администрации.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину 741 средством воздушного нападения, среди которых 728 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 718 БПЛА и 7 ракет.

319

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Пирог, фото скриншот видео

«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»

Анна Саливанчук отдыхает с сыновьями. Фото - Instagram

Стыдно: сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Следующий материал
Новости партнеров