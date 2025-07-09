Спасатели показали последствия ночных ударов россиян по Волыни, Житомирщине и Киевщине (фото, видео)

В ночь на 9 июля россия нанесла рекордный воздушный удар по Украине. Основной удар пришелся на Луцк.

Кроме того, повреждения зафиксированы еще в 10 областях — Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Новая масштабная атака россии против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки — 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 — это „шахеды“, и 13 ракет — „Кинжалы“ и „Искандеры“. Большинство целей было сбито», — отметил президент.

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По его словам, во время сегодняшней атаки для защиты применялись украинские дроны-перехватчики, обезвредившие десятки целей.

Зеленский также отметил, что на утро во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки.

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"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, нужны также вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть и спонсирует убийства.



По данным ГСЧС, на Волыни сегодня ночью в результате российских ракетных обстрелов произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий Луцка. Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

В двух населенных пунктах Житомирской области, вызванные вражескими атаками, горели здание столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекление окон двух жилых многоэтажек. Предварительно никто не пострадал.

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На Киевщине в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Женщина продолжит лечение амбулаторно. Мужчина 61 года получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте. Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий, говорится в сообщении областной военной администрации.



Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину 741 средством воздушного нападения, среди которых 728 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 718 БПЛА и 7 ракет.

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