путина могут арестовать в 125 странах: диктатор ограничивает свои международные поездки

Во время бомбардировки украинских городов, соборов и граждан ракетами и дронами-камикадзе путин мечтал о летнем путешествии в морской рай — Рио-де-Жанейро. Туда он должен был добраться на своем специальном самолете Ил-96 в сопровождении истребителей. Российский фюрер хотел принять участие в саммите БРИКС в Рио вместе с лидерами стран-участниц. Но была одна проблема: его могли арестовать и экстрадировать в Гаагу, где он бы предстал перед судом за военные преступления. Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест путина, а Бразилия имеет международное обязательство задерживать любое лицо, которое разыскивается МУС и ступает на бразильскую территорию, пишет Forbes.

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Кремлевские эмиссары давили на президента Бразилии, чтобы он гарантировал, что путин не будет задержан по приказу МУС во время июльской встречи. Но президент Луис Инасиу Лула да Силва колебался, а затем окончательно отказался предоставить иммунитет, говорит Питер Дикинсон, выдающийся научный сотрудник Атлантического совета, одного из ведущих международных аналитических центров Вашингтона.

МУС готовится предъявить путину обвинения в организации похищения десятков тысяч украинских детей, которых после вывоза за пределы Украины также подвергли российской пропаганде. Эти массовые похищения, вероятно, будут признаны формой геноцида в соответствии с Конвенцией ООН о геноциде.

На сегодняшний день запрет на поездки путина распространяется на 125 стран-членов МУС: 19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 28 в Латинской Америке и Карибском бассейне, 33 в Африке и 45 в Европе.

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По словам Дикинсона, кремлевские придворные, вероятно, смягчили позднейшие требования путина по присоединению к бразильской вечеринке БРИКС.

«Я сомневаюсь, что они были бы столь же резкими, как в 2023 году с южноафриканцами. Они поняли, что устрашающие угрозы обычно приводят к негативной огласке и делают россию слабой», — отметил ученый.

Объявляя требование об аресте путина за военные преступления, руководители Международного уголовного суда заявили, что сначала они рассматривали возможность сохранения международного ордера «в тайне, чтобы защитить жертв и свидетелей, а также обеспечить безопасность расследования». Но «учитывая, что деяния, о которых идет речь в данной ситуации, продолжаются, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений», они объяснили, что «в интересах правосудия… публично раскрыть информацию о наличии ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера».

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Между запретом российских полетов через европейское и североамериканское воздушное пространство и его уязвимостью к аресту и экстрадиции более чем половиной стран мира, которые присоединились к МУС, мир путина и его свобода передвижения сокращаются.

«путин очень осторожно выбирает, куда ехать в эти дни», — говорит ученый Питер Дикинсон, который двадцать лет назад работал в Украине как сотрудник Британского совета.

По словам Дикинсона, если только они не предоставляют железную защиту от ареста, кремлевский руководитель «не путешествует в страны, которые являются членами МУС».

Любая авиационная чрезвычайная ситуация, которая вынудила бы самолет Ил-96 путина приземлиться в Брюсселе, Лондоне, Риме, Париже, Стокгольме, Токио или Сиднее, могла бы привести к тому, что его отправили бы в Гаагу — это было бы путешествие в один конец, которое могло бы навсегда отдалить его от москвы и властных коридоров кремля.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Великобритания приняла важное решение относительно трибунала над путиным и о том, как рассыпается антизападная «ось» путина.

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