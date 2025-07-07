Когда россия заручилась поддержкой Китая, Северной Кореи и Ирана в войне против Украины, некоторые американские и британские чиновники начали говорить о новой «оси». Казалось, что эти четыре страны объединили гнев, авторитаризм и враждебность к США и их союзникам. Однако продажа Ираном дронов и баллистических ракет рф для войны и поставки нефти в Китай не принесли ожидаемых результатов, что породило сомнения в единстве этих стран. Ни одна из них не поспешила на помощь Ирану во время его войны с Израилем или когда американские войска бомбили иранские ядерные объекты. Китай и россия, являющиеся самыми мощными странами среди четырех, выступили с формальными осуждениями действий США, но не сделали ничего, чтобы материально помочь Ирану, пишет The New York Times.

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«Реальность этого конфликта оказалась такой, что россия и Китай не поспешили на помощь Ирану, — сказал Александр Габуев, директор Центра Карнеги „Россия-Евразия“. — Это лишь разоблачает ограниченность всей идеи „оси“. Каждая из этих стран достаточно эгоистична и не хочет ввязываться в войны других. Это очень разные войны и разные конфликты. Эти страны не обязательно имеют одинаковые структуры, ценности и институциональные связи, как это есть у США и их союзников».

Все четыре страны имеют автократические системы и враждебно относятся к США, которые традиционно стремятся ослабить их и поставить под сомнение их легитимность. Эти страны также имеют определенные стратегические связи и подрывают экономические санкции, введенные США, торгуя между собой и обмениваясь технологиями вооружения.

«Да, вероятно, между Китаем, Северной Кореей, Ираном и россией существует очень скромная координация — в том смысле, что они общаются между собой и имеют некоторые общие разочарования относительно США или Запада, — сказал Майкл Киммадж, профессор истории Католического университета Америки и бывший сотрудник Государственного департамента, написавший книгу о войне в Украине. — Но это не имеет особого значения».

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Среди этих стран только россия и Северная Корея имеют договор о взаимной обороне. Кроме поставок оружия рф, Северная Корея направила более 14 000 военных для борьбы вместе с россиянами против украинских сил.

«Нет общих ценностей, кроме размытых банальностей о „многополярном мировом порядке“, и есть немало противоречий, — сказал Сергей Радченко, специалист по истории холодной войны из Университета Джона Хопкинса. — путин указал, в чем они заключаются: его отношения с соседями Ирана, включая Израиль и арабские государства, слишком важны, чтобы жертвовать ими на алтарь российско-иранской дружбы. Он — циничный манипулятор, заинтересованный лишь в своих стратегических интересах, и если это означает бросить Иран под автобус, то он готов это сделать. Безусловно, это чувство полностью взаимно в Тегеране».

Юн Сун, исследовательница внешней политики Китая в Stimson Center, научно-исследовательском институте в Вашингтоне, утверждает, что формирование «оси» для Китая, россии, Ирана и Северной Кореи все еще актуально. Хотя эти четыре страны не имеют соглашения о взаимной обороне, которое бы обязывало их всех, они разделяют «антиамериканскую, антизападную, антилиберальную и антидемократическую» точку зрения.

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«Альянс, не предусматривающий взаимной обороны, все равно является альянсом, — добавила Сун. — То, что они не будут воевать друг за друга, не делает их сотрудничество и коллективную позицию менее угрожающей. Китай предоставил Ирану ядерные и ракетные технологии. Он финансировал войну россии и поддерживал Северную Корею».

Недавно «ФАКТЫ» публиковали мнение политолога Виктора Небоженко о том, что Пекин хочет руками и кровью Украины бесконечно ослабить путинскую россию.

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