На передовой засветился новый украинский бронеавтомобиль: в чем его особенность

Вооруженные силы Украины продолжают получать бронетехнику для нужд переброски личного состава и его поддержки в бою, правда в основном иностранного производства. Однако поступает в украинскую армию и отечественная техника, имеющая специальное предназначение, которого иностранная техника в основном не имеет.

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Речь идет о бронеавтомобиле UAT-TISA от компании UkrArmoTech, представляющего из себя бронепикап, то есть транспорт, предназначенный для перевозки личного состава и грузов. Как сообщает Telegram-канал «Водограй», бронеавтомобиль был представлен в феврале 2025-го и постепенно поступает в войска.

Как утверждает UkrArmoTech, боевая бронированная машина UAT-TISA предназначена для транспортировки личного состава подразделений обороны (4 человека, в том числе 2 члена экипажа) и доставки грузов массой до 1 тонны. Техника может доставлять боекомплект на передовую, выполнять тактические задачи малого риска, выполнять оперативную переброску малых мобильных групп.

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Особенностями UAT-TISA являются:

база в виде улучшенного шасси TOYOTA LAND CRUISER LC79, в которой специалисты UkrArmoTech перестроили ходовую систему с установкой усиленных комплектов соответствующих узлов;

экипаж и личный состав десанта безопасно отделены от моторно-трансмиссионного отделения и емкостей для горючего, а рабочие места спроектированы с учетом сохранения жизни бойцов в случае взрыва взрывных устройств;

автомобиль имеет уровень 1 защиты в соответствии со стандартом NATO AEP STANAG 4569, что обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль калибром 5,45 или 7,62 мм, защиту от осколков взрыва 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции от 80 м и защиту от подрыва мины фугасного действия с массой заряда до 3 кг в тротиловом эквиваленте и противопехотных гранат типа DM 51 под центром днища.

В целом, новую технику можно назвать бронепикапом, что критически важно для обеспечения подвоза на передовую снабжения в условиях, когда любой небронированный транспорт легко уничтожается fpv-дроном.

Тем временем украинские бойцы воюют на шведских БТРах, способных пережить попадание нескольких fpv-дронов и спасти жизнь десанту.

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