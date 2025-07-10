- 10.07 22:56 «Шахтер» с шестью голами бразильцев растерзал вице-чемпиона Финляндии: видеообзор матча отбора Лиги Европы
- 10.07 22:50 Пожелтевшие белые носки больше не проблема: просто добавьте этот порошок при стирке
- 10.07 22:28 Молоко, а потом хлопья — или наоборот: эти правила этикета шведского стола стоит знать
- 10.07 22:01 Миндаль с розмарином: вкусно так, что не оторваться
- 10.07 21:31 Это может быть самая разнообразная еда: как скрытые калории мешают похудеть
- 10.07 21:02 «Это не мелочь»: Бен Аффлек откровенно высказался по поводу новых отношений Дженнифер Лопес
- 10.07 20:45 «Эту профессию называют профессией будущего», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 10.07 20:06 Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным
- 10.07 19:59 Умер легендарный экс-футболист «Карпат», забивавший за сборную Советского Союза
- 10.07 19:41 рф создала новое подразделение для усиления армии: аналитики рассказали, чем это грозит
- 10.07 19:39 Под Киевом погиб маленький мальчик: на него покатился Renault Master без водителя
- 10.07 19:29 Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля
Некоторые продукты подорожали на 26%: в НБУ рассказали, какие товары подорожали и почему
Хотя в июне украинцам обещали начало падения инфляции и роста цен, пока это касается далеко не всех товаров. Так, некоторые продукты питания в Украине уже прибавили к цене более четверти — 26,4%.
Об этом говорится в очередном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины. В то же время по оценке Национального регулятора, в июне общая инфляция замедлилась за счет снижения административной инфляции.
По оценкам Нацбанка, снижение темпов инфляции в июне стало результатом более низких в мае темпов роста административной инфляции — так, тарифы на коммунальные услуги в отличие от 2024 года не поднимались. А вот цены на сырые продукты в мае серьезно выросли — на 26,4%.
Подорожание произошло из-за ситуации с продукцией животноводства (молока, мяса, яиц) — роста себестоимости, уменьшения поголовья животных, а также в результате активного экспорта отдельных продуктов.
Высокими темпами росли цены на отдельные овощи, яблоки, косточковые и ягоды, преимущественно из-за влияния неблагоприятных погодных условий по их предложению. Продолжилось подорожание обработанных продуктов питания.
Также в НБУ признают, что в июне цены на продукты питания тоже росли. При этом значительное фундаментальное инфляционное давление сохранялось, в частности высокая инфляция стоимости услуг, причины чему — дальнейший рост заработной платы и устойчивый потребительский спрос. Удорожание непродовольственных товаров продолжалось умеренными темпами.
Как сообщали «ФАКТЫ», летом украинцам прогнозируют умеренный рост цен на сахар.101
Читайте нас в Facebook
Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля