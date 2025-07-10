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Деньги

Некоторые продукты подорожали на 26%: в НБУ рассказали, какие товары подорожали и почему

13:30 10 июля 2025
Подорожание продуктов питания

Хотя в июне украинцам обещали начало падения инфляции и роста цен, пока это касается далеко не всех товаров. Так, некоторые продукты питания в Украине уже прибавили к цене более четверти — 26,4%.

Об этом говорится в очередном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины. В то же время по оценке Национального регулятора, в июне общая инфляция замедлилась за счет снижения административной инфляции.

По оценкам Нацбанка, снижение темпов инфляции в июне стало результатом более низких в мае темпов роста административной инфляции — так, тарифы на коммунальные услуги в отличие от 2024 года не поднимались. А вот цены на сырые продукты в мае серьезно выросли — на 26,4%.

Подорожание произошло из-за ситуации с продукцией животноводства (молока, мяса, яиц) — роста себестоимости, уменьшения поголовья животных, а также в результате активного экспорта отдельных продуктов.

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Высокими темпами росли цены на отдельные овощи, яблоки, косточковые и ягоды, преимущественно из-за влияния неблагоприятных погодных условий по их предложению. Продолжилось подорожание обработанных продуктов питания.

Также в НБУ признают, что в июне цены на продукты питания тоже росли. При этом значительное фундаментальное инфляционное давление сохранялось, в частности высокая инфляция стоимости услуг, причины чему — дальнейший рост заработной платы и устойчивый потребительский спрос. Удорожание непродовольственных товаров продолжалось умеренными темпами.

Как сообщали «ФАКТЫ», летом украинцам прогнозируют умеренный рост цен на сахар.

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