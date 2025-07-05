Летом вырастет цена на сахар: сколько будем платить за килограмм

В Украине продолжают расти цены на продукты, что объясняется сезонным фактором. Еще одним продуктовым товаром, которому грозит неминуемое подорожание, станет сахар, правда речь будет идти об относительно небольшом росте.

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Такой прогноз дал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, по словам которого следует ждать умеренный рост, но резкого скачка стоимости точно не будет. Он пояснил, что цены на сахар не фиксированы и зависят от меняющейся ежедневно рыночной ситуации.

По словам эксперта, именно в период с июля по сентябрь традиционно наблюдается рост цен на сахар, на что есть две причины. Первая — новый урожай сахарной свеклы начинают собирать только во второй половине сентября, а до этого времени продают остатки прошлого урожая, которых иногда не хватает, поэтому цена растет. Вторая причина — намерения Евросоюза еще больше снизить квоты на импорт украинского сахара, что добавляет нестабильности на рынке.

Кроме того, специалист обратил внимание на сезонное увеличение спроса на продукт, чтобы варить компоты, делать варенье, что усиливает спрос при отсутствии роста предложения. Также растет себестоимость производства сахара, в основном, из-за подорожания газа.

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В целом эксперт прогнозирует, что за два месяца лета розничная цена на сахар в Украине может вырасти в среднем до 35 гривен за килограмм продукта. В настоящий момент по данным портала «Минфин» цена составляет 33−34 гривны. Но в сентябре, с началом уборки нового урожая, цены снова снизятся.

Как писали «ФАКТЫ», по данным Госстата цены в Украине растут быстрее, чем прогнозировалось ранее.

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