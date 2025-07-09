Молоко должно быть обязательно жирным: рецепт суперподкормки для томатов

Молочные продукты, в частности молоко и сыворотка, активно используются дачниками для приготовления удобрений в домашних условиях. Молокосодержащие подкормки, например, используются во время активного роста кабачков.

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Издание «На пенсии» делится рецептом одного из подобных удобрений, для которого понадобится именно жирное молоко. Подкормка поможета активному развитию многих овощных культур, в том числе и помидоров. Оноа будет способствовать стойкости томатов к бактериальным заболеваниям и завязыванию плодов.

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Для приготовления удобрения 1,5 г борной кислоты и немного марганцовки разводят в стакане горячей воды. Цвет раствора должен быть темно-розовым. В стакан молока добавляют смесь, а также 60 капель йода и столовую ложку мочевины. Все хорошо перемешивается и доливается водой до 10 литров.

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Полученным средством листья помидоров с обеих сторон рекомендуют опрыскивать каждые 10 дней.

Поскольку в Украине установилась жаркая погода, обрабатывать растения лучше вечером, чтобы капли влаги на листьях под ярким солнцем не способствовали появлению ожогов на зеленой массе.

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Фото Pixabay

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