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Молоко должно быть обязательно жирным: рецепт суперподкормки для томатов

16:06 9 июля 2025
Рецепт удобрения для томатов на основе молока. Фото Pixabay

Молочные продукты, в частности молоко и сыворотка, активно используются дачниками для приготовления удобрений в домашних условиях. Молокосодержащие подкормки, например, используются во время активного роста кабачков.

Издание «На пенсии» делится рецептом одного из подобных удобрений, для которого понадобится именно жирное молоко. Подкормка поможета активному развитию многих овощных культур, в том числе и помидоров. Оноа будет способствовать стойкости томатов к бактериальным заболеваниям и завязыванию плодов.

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Для приготовления удобрения 1,5 г борной кислоты и немного марганцовки разводят в стакане горячей воды. Цвет раствора должен быть темно-розовым. В стакан молока добавляют смесь, а также 60 капель йода и столовую ложку мочевины. Все хорошо перемешивается и доливается водой до 10 литров.

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Полученным средством листья помидоров с обеих сторон рекомендуют опрыскивать каждые 10 дней.

Поскольку в Украине установилась жаркая погода, обрабатывать растения лучше вечером, чтобы капли влаги на листьях под ярким солнцем не способствовали появлению ожогов на зеленой массе.

О том, как ухаживать за огурцами в жару, читайте на нашем сайте.

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Фото Pixabay

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