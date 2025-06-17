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Молоко поможет огурцам быстрее созреть, но только не магазинное: три рецепта подкормки
Чтобы иметь максимальный урожай огурцов, нужно своевременно их подкормить после пересадки в открытый грунт.
Опытные огородники часто используют для подкормки молоко, богатое калием, фосфором, кальцием и магнием.
Как известно, эти вещества повышают иммунитет огурцов, делают их более крепкими и выносливыми к изменению погоды и болезням. Но для подкормки молоко из магазина не подходит. Лучше брать молоко у фермеров, пишет /zhenskiy.kyiv.
Перед тем, как полить грядки молоком, его нужно развести водой в пропорции 1 к 10 для опрыскивания, а также 1 к 5 для полива. Неразведенное коровье молоко перекроет доступ воздуха к корням, что погубит растения.
Для ускорения появления цветоносов подойдет подкормка под корень. Для этого 1 л молока смешать с 2 столовыми ложками меда, 10 каплями йода и 100 г пепла. Смесь настоять в течение 2 дней. Под каждый куст можно вылить до 300 мл.
Перед использованием смеси нужно полить грядки, чтобы не сжечь растения.
Молоком также можно обработать огурцы против мучнистой росы, гнили или бактериоза. Для этого взять 500 мл нежирного напитка, 10 г хозяйственного мыла, 15 капель йода. Все смешать с 5 литрами чистой воды. Этим средством можно опрыскивать кусты.
Для защиты от грибка в 5 литрах воды развести 20 капель йода, 0,5 л молочной сыворотки и ложку перекиси водорода. Таким раствором можно опрыскивать растения два раза в месяц.
Раньше мы рассказывали также о лучших домашних удобрениях, которыми можно подкармливать огурцы.79
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