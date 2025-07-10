Война в Украине может продолжаться годами: президент Чехии назвал причину

россия считает, что сейчас она выигрывает на поле боя, тогда как Украина говорит о силе своей обороны и указывает на большие российские потери. Так кто побеждает? На этот вопрос ответил президент Чехии Петр Павел, который активно поддерживал Украину в ее противодействии российскому вторжению и существенно увеличил расходы на оборону своей страны.

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«На российское утверждение я сказал бы, что победа выглядит иначе. У россии есть несколько тактических успехов. Им удалось завладеть некоторой частью украинской территории, но их продвижение стоит больших жертв и потерь. Я думаю, это очень, очень высокая цена за захват земель. Пока что украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех. Вот почему мы стараемся с одной стороны поддерживать Украину в войне, демонстрировать россии, что на поле боя нет победы, и одновременно оказывать максимальное давление — дипломатическое, политическое, экономическое, финансовое — на россию», — сказал чешский президент.

Павел добавил, что рф, если видит хоть какой-то прогресс, хоть какой-то успех на поле боя, не будет считать себя вынужденной вести переговоры.

«Россияне считают, что с помощью боевых действий могут добиться гораздо большего, чем путем переговоров. По этой причине путин поручает своим командирам оказывать максимальное давление на Украину. Они это делают, совершают небольшие атаки небольшими тактическими подразделениями. Они также сосредоточили свои силы в Сумской области или рядом, чтобы, возможно, вести летнее наступление. Но они также оказывают значительное давление на население атаками по гражданским объектам. Сеют террор и психологически ставят население в такое положение, когда оно будет требовать от своего правительства прекратить войну любой ценой», — отметил Петр Павел.

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с волонтером Дианой Макаровой, которая обратилась к украинцам: «Несите, люди, этот крест. Ибо из войны выход либо сдаться врагу, либо идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти».

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