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Мир

«Он убивает много людей»: Трамп пообещал путину «сюрприз»

11:26 9 июля 2025
трамп

Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что из-за путина погибает очень много людей. Именно поэтому США может ввести новые санкции против россии.

«Я недоволен путиным. Говорю вам об этом сейчас, он убивает много людей. И многие из этих жертв — его солдаты. Гибнут и украинские солдаты, — сказал американский президент. — И сейчас это до 7000 человек в неделю. И я недоволен путиным».

Также Трамп похвалил отважных украинцев, которые мужественно противостоят врагу.

«Украинцы были храбрыми, но мы дали им лучшее оборудование. Например, противотанковые ружья, они подбивают танк — и его нет! Мы дали новейшие и лучшие ракеты. Война могла бы длиться 3−4 дня, но она длится долго, потому что мы дали лучшее оружие! Украинцы были очень смелыми, потому что кто-то должен был этим управлять. Так что они боролись очень смело», — сказал Трамп.

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Когда же у него поинтересовался корреспондент, как можно недовольство превратить в какие-то серьезные шаги, президент ответил без подробностей.

«Не буду говорить вам. Хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал Трамп и добавил, что законопроект о санкциях против рф, который уже несколько месяцев лежит в Конгрессе, он все-таки рассматривает.

«Это необязательный законопроект, это целиком мое решение. Они принимают его полностью по моей воле и прекращают его полностью по ней», — отметил президент США.

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Ранее Трамп признался, что не знает, как заканчивать войну в Украине.

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