Возможно, лучше отступить на более выгодную линию обороны: военный эксперт о ситуации в Донецкой области

Маркус Райснер — историк и правовед, полковник Генерального штаба Австрийских вооруженных сил, отмечает, что его очень беспокоит территория, находящаяся к северо-востоку от села Дачное в Днепропетровской области.

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«Там российские войска также пытаются захватить большие территории, используя тактику „клещей“. Если двигаться дальше на северо-восток, то возле Покровска и Константиновки мы видим подобную ситуацию. Оба города являются важными логистическими узлами, через которые проходят несколько автомобильных и железнодорожных магистралей. Несколько недель назад Покровск уже был в центре внимания из-за российских наступлений, но сейчас угроза еще больше. Можно увидеть, как российский фронт надвигается на оба города, словно цунами, набирающее силу. Они пытаются перерезать украинские линии снабжения за городами. Ситуация у Покровска и Константиновки с каждым днем меняется в пользу россии», — говорит Маркус Райснер.

Имеет ли смысл украинцам еще раз усиливать оборону там дополнительными войсками, то здесь, добавил полковник, дискуссия ведётся в украинских социальных сетях.

«Некоторые командиры, в том числе и высшего уровня, высказывают очень критические замечания относительно принципа удерживать эти украинские города до последнего солдата. Имеет ли это смысл? Не лучше ли было бы отступить вглубь, до более выгодной линии обороны — например, вдоль реки — и перехватить там россиян? Главком ВСУ Сырский отреагировал на давление и сказал, что в будущем Украина будет пытаться проводить мобильную оборону, — отмечает аналитик. — Это означает: там, где это необходимо, уступать, чтобы потом целенаправленно уничтожить наступающие российские войска контрнаступлениями. Однако тогда, конечно, возникает проблема, что для успешного наступления необходимо иметь превосходство над противником. Возможно, выгоднее будет отступить на более выгодную линию обороны, чтобы перехватить там россиян и обессилить их. Ведь ситуация для украинцев остается очень напряженной, боевые полосы полностью перенапряжены. Об этом открыто заявляют командиры, об этом мне две недели назад рассказал украинский товарищ. У них есть одна бригада для обороны боевой полосы длиной 25−30 километров. Это слишком много. Тем более, что бригада не имеет необходимых 5000 бойцов, а лишь 2500. Это работает лишь благодаря наблюдению с помощью дронов, с помощью которых можно выявить пробелы и, при необходимости, закрыть их ударными дронами».

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Это, отметил Райснер, не работает, когда россияне наносят массированные удары — бомбами, артиллерией, химическим оружием.

«Тогда удержать участок становится очень сложно. И поэтому россияне ежедневно захватывают в среднем 15−20 квадратных километров. В мае и июне — более 1000 км²», — говорит эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в НАТО предупредили о «трудном лете» для Украины.

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