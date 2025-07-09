Пять причин перегрева двигателя автомобиля в жару и как этого избежать

В жаркую погоду, когда ртутный столбик термометра поднимается до отметки +30 и выше, чтобы предотвратить перегрев салона, автовладельцы, например, ставят на лобовое стекло солнцезащитные экраны или выбирают чехлы на сиденье светлых цветов.

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Впрочем, в жару «достается» не только салону, но и двигателю, испытывающему дополнительную нагрузку. О том, что нужно делать, чтобы предотвратить его перегрев, пишет профильное издание vnedorozhnik.net.ua. В первую очередь, советы касаются правильного обслуживания автомобиля.

Во-первых, уровень и состояние моторного масла должны соответствовать нормам. Ведь недостаточный объем масла или использование отработанного масла снижает его способность отводить тепло. Так что из-за этого трущиеся элементы контактируют интенсивнее, а рабочая температура растет.

Во-вторых, эти же требования относятся и к антифризу. Ведь низкий уровень или плохое качество охлаждающей жидкости приводит к «завоздушиванию» системы, перегреву головки блока и даже к разрушению прокладки ГБЦ.

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В-третьих, это разумное использование кондиционера. Ведь при передвижении по городу постоянно включенный кондиционер создает дополнительное сопротивление двигателю. Чтобы уменьшить нагрузку, иногда проветривайте салон, держите обороты на уровне средних значений и отдавайте предпочтение рециркуляции воздуха во время движения.

В-четвертых, на работу двигателя влияет качество топлива. Некачественные бензин или дизель приводят к повышенному образованию отложений в форсунках и камере сгорания. Это заставляет мотор работать тяжелее, выделяя больше тепла.

В-четвертых, это избегание порывистой манеры вождения. Ведь резкие ускорения, частые торможения и езда с высокими оборотами двигателя в жару увеличивают тепловую нагрузку.

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Фото — Pixabay

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