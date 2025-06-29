Дела совсем плохи: россия резко увеличила производство дронов

россия увеличила производство боевых дронов почти на 17% в мае. Этот скачок произошел после того, как в апреле президент путин публично потребовал от оборонных производителей ускорить поставки дронов. Хотя российские войска получили 1,5 миллиона дронов разных типов в 2024 году, этого было «недостаточно» для удовлетворения потребностей в поле боя, заявил путин чиновникам. Согласно докладу российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, производство в мае было в 1,6 раза больше среднемесячного показателя 2024 года, пишет издание Bloomberg.

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Анилитики Вашингтонского центра стратегических и международных исследований считают, что москва пытается разработать «стратегию наказания», чтобы заставить Украину пойти на переговоры на выгодных для россии условиях. Стратегия в значительной степени полагается на беспилотники Shahed, которые сначала импортировались из Ирана, но сейчас массово производятся в рф, в основном в Татарстане.

Сторонники Украины давят на Дональда Трампа, чтобы он ввел против россии новые жесткие санкции после того, как путин отклонил призывы к прекращению огня в войне, чтобы вести мирные переговоры. Пока президент США воздерживается от этого. В то же время, официальные цифры могут скрывать настоящий масштаб проблемы долгов в россии, считают некоторые эксперты. Заемщики откладывают платежи, а это означает, что, хотя официальные данные о просроченных платежах еще не указывают на серьезную проблему, на самом деле гораздо больше кредитов не погашаются по плану. Ою этом свидетельствует внутренняя записка одного из крупных банков.

Ранее сообщалось, что Северная Корея хочет направить в россию до 25 тысяч рабочих для изготовления беспилотников и взамен научить своих военных управлению дронами.

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