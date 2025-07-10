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Неожиданно: Меган Маркл призналась, что принц Гарри принес ей на второе свидание
Меган Маркл удивила всех, поделившись ранее неизвестными подробностями своей личной жизни с принцем Гарри в эмоциональном сообщении в соцсети. В нем бывшая актриса рассказала, что принц Гарри сделал на их втором свидании: он принес ей кексы. Это произошло 4 июля 2016 года. Теперь пара превратила в семейную традицию празднование с кексами в память о том романтичном дне.
«Гарри принес мне кексы, чтобы отпраздновать», — пишет Маркл в сети, вспоминая этот момент.
На фотографии, сделанной во время второй встречи пары в 2016 году, Гарри обнимает Меган, нежно положив голову ей на плечо. Меган объясняет в своем сообщении, что эти кексы остаются семейной традицией, которую теперь разделяют и двое их детей, Арчи и Лилибет.
Уже некоторое время профиль Меган в социальных сетях сосредоточен на ее семейной жизни. Бывшая актриса делится снимками со своими детьми и сообщениями о любви к принцу Гарри и о том, как она счастлива с ним. Фактически на День отца она посвятила ему искреннее послание, сопровождавшееся эмоциональным видео с Арчи и Лилибет.
Меган показывает, что проявления любви не обязательно должны быть большими или дорогостоящими, чтобы запомниться; одного капкейка достаточно, чтобы создать личную историю.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри поделились трогательными моментами зарождения их отношений.
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