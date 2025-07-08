Все не так, как она транслирует: Меган Маркл попала в скандал

Меган Маркл продала своим подписчикам идеальный образ. По ее словам, продукты As Ever поступают непосредственно из ее сада и ульев в калифорнийском Монтесито. Однако Daily Mail выявила, что реальность совсем иная. Похоже, что продукты, включая джемы и мед, производятся за тысячи километров от ее дома.

ВІДЕО ДНЯ

Завод, где их производят, находится в Иллинойсе, далеко от роскошного калифорнийского района, где она живет с принцем Гарри. Это открытие показывает, что сельский образ жизни, который пропагандирует Меган, не отражается в фактическом процессе производства. Бренд, хотя и связан с ее именем, полагается на внешнюю компанию для производства своей продукции.

Ответственная компания — The Republic of Tea, крупный американский производитель. Хотя она имеет офисы в Калифорнии, ее главный завод находится в Иллинойсе. Эта фирма также создает продукты для Netflix, например, рекламный джем к известному сериалу «Бриджертоны», пишет Сatalunya.

Партнерство между Меган и Netflix выходит за рамки производства аудиовизуального контента. Netflix не только поддерживает сериал, но и является партнером в бизнесе As Ever. Эта поддержка сделала возможным масштабное производство и распространение. В своем заявлении обе компании заявили, что сотрудничают с поставщиками, которые отвечают строгим стандартам для обеспечения качества продукции. Однако они также признали, что производитель может измениться в будущем.

РЕКЛАМА

Изначально Меган зарегистрировала бренд под названием American Riviera Orchard. Это название было теснее связано с местным производством. Однако через год она решила изменить его на As Ever.

Герцогиня объяснила, что American Riviera Orchard ограничивает ее бизнес продуктами, выращенными только в этом регионе. Изменив название, она четко дала понять, что ее продукция не будет связана исключительно с Монтесито. Это изменение предвещало то, что ее продукция будет производиться далеко от Калифорнии. Фактически Меган признала, что Netflix сыграл ключевую роль в разработке и распространении ее продукции, как в сериале, так и в бизнесе.

Меган подчеркнула идею природной жизни в своих социальных сетях. Она делится видео, где собирает клубнику и мангольд со своими детьми, одетая в белую одежду и соломенную шляпу. На обложке СМИ она появляется в фермерской одежде, подчеркивая образ женщины, которая выращивает и производит то, что продает. Она даже показала в своем шоу, что хранит банку домашнего варенья, которое сварила для своей матери. Однако источник, близкий к герцогине, подтвердил, что домашняя версия Меган была лишь отправной точкой. Позже они разработали рецепт, пригодный для промышленного производства.

РЕКЛАМА

Хотя было доказано, что ее продукция не является местной, продажа осуществлялась по высоким ценам. Например, варенье продается почти за 8 евро, тогда как цена меда достигает 24 евро за банку. Хотя на веб-сайте ее продукция указана распроданной, реальность процесса далека от того образа, который проецировался.

Эта стратегия вызвала удивление и критику, поскольку история простой жизни не соответствует промышленному производству, стоящему за ней. Партнерство с Netflix добавляет еще один уровень коммерческого и медийного интереса к бренду.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл подверглась критике из-за слов о расизме.

РЕКЛАМА

190

Читайте нас в Facebook