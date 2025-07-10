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Нетрудно догадаться, как оно оказалось в россии: у оккупантов замечено оружие с Балкан
Огромные потери российских оккупантов в оружии заставляют их отправлять на передовую редкие образцы. Но даже их не хватает, и потому приходится использовать импортные образцы, которые попадают в российскую армию неизвестными путями.
Так, Telegram-канал «Водограй» обнаружил на вооружении россиян 120-мм югославский легкий миномет M74 производства боснийской компании BNT, а также югославские 120-мм мины M62P3 в распоряжении минометчиков вс рф. «Нетрудно догадаться, каким образом это оружие оказалось в россии», — утверждает «Водограй».
120-мм миномет М75 производства еще Югославии является достаточно удачным образцом оружия, характеризуется малой массой, значительной дальностью стрельбы, хорошей маневренностью огня, высокой скорострельностью и мобильностью благодаря различным вариантам транспортировки (от буксировки автомобилем на собственном шасси до гужевого транспорта).
Максимальная дальность стрельбы М-75 составляет 9 400 метров, что вместе с малым весом в 120 кг делает его ценным приобретением для пехоты. Также миномет обладает высокой скорострельностью — до 15 выстрелов в минуту. При этом время перевода из транспортного в боевое положение и обратно происходит всего за 30 секунд, что позволяет быстро развернуть оружие, сделать ряд выстрелов и так же оперативно покинуть боевую позицию. Такая быстрота обеспечивается как малым весом, так и крупным расчетом миномета, который состоит из 5 человек.
Используемая в вс рф мина M62P3 (М62П3) разработана Сербией и оснащена ударно-фугасным взрывателем с каплевидным осколочным корпусом и 12-килеобразным оперением. Основной корпус M62P3 наполняется зарядом взрывчатки примерно в 2,5 кг тротила. Боеприпас выпускался и до сих пор выпускается в таких странах, как Югославия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия.
Также ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что российские оккупанты активно используют северокорейские минометы разных калибров, в том числе нестандартный в 140 мм.200
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