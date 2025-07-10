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Россияне ударили по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и «Шахедами»: как отработала ПВО
Во время атаки с воздуха, которую россияне начали накануне в 18:00, противник применил 415 средств воздушного нападения. Основное направление атаки — Киев, где есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что столичный регион атаковали:
- 397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (рф). Около 200 из средств нападения — «Шахеды»;
- 8 баллистических ракет «Искандер-М» из Брянской обл. (рф);
- 6 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. (рф);
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. (рф).
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:
- 164 вражаеских БпЛА типа Shahed;
- 8 баллистических ракет Искандер-М;
- 6 крылатых ракет Х-101.
Еще 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавлены РЭБ.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях», — добавили в ВС ВСУ.
Кстати, в Воздушных силах предупреждают о группах вражаеских БпЛА, которые летят мимо Прилук и Остра в направлении Киевской области.
Напомним, что накануне враг использовал рекордное количество средств нападения, атакуя Волынскую область, в частности, город Луцк. На регион летели 728 ударных БпЛА, 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».
Фото ГСЧС103
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