Россияне ударили по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и «Шахедами»: как отработала ПВО

Во время атаки с воздуха, которую россияне начали накануне в 18:00, противник применил 415 средств воздушного нападения. Основное направление атаки — Киев, где есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

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В Воздушных силах ВСУ уточнили, что столичный регион атаковали:

397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (рф). Около 200 из средств нападения — «Шахеды»;

8 баллистических ракет «Искандер-М» из Брянской обл. (рф);

6 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. (рф);

4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. (рф).

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

164 вражаеских БпЛА типа Shahed;

8 баллистических ракет Искандер-М;

6 крылатых ракет Х-101.

Еще 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавлены РЭБ.

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«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях», — добавили в ВС ВСУ.

Кстати, в Воздушных силах предупреждают о группах вражаеских БпЛА, которые летят мимо Прилук и Остра в направлении Киевской области.

Напомним, что накануне враг использовал рекордное количество средств нападения, атакуя Волынскую область, в частности, город Луцк. На регион летели 728 ударных БпЛА, 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

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Фото ГСЧС

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