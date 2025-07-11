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Гороскоп

Львам — страсть, Скорпионам — новые идеи, а Водолеям — сюрпризы от близких: гороскоп на 11 июля

8:18 11 июля 2025
Гороскоп на 11 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Астрологи, ранее составившие финансовый гороскоп на 7 — 13 июля, рассказали, каким будет день 11 июля. Это день, когда важно доверять своей интуиции и не бояться менять планы на ходу, пишет slovofraza.com.

Козерог
Сбавьте темп и загляните внутрь себя. Возможны эмоциональные всплески в личных отношениях. На работе не бойтесь корректировать решения. День хорош для планирования, но не для окончательных выводов. Прислушайтесь к самочувствию. Вечер проведите наедине с собой или близкими.

Водолей
Ожидайте сюрпризов от близких. День может начаться спокойно, но принять неожиданный оборот. Занимайтесь творчеством и меняйте обстановку. Обрести ясность в делах помогут трудные разговоры. Обсудите давно избегаемые темы в личной жизни. Позвольте событиям развиваться естественно.

Рыбы
День будет эмоционально насыщенным. Ваша чувствительность поможет уловить важные сигналы, если не поддаваться суете. Хорошо подходят духовные практики, медитация и тихие прогулки. Прислушивайтесь к знакам судьбы. В отношениях возможен прорыв. Доверяйте сердцу.

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Овен
Пятница подарит активность и бурю эмоций. Возможны неожиданные повороты в личной жизни. Не пытайтесь все контролировать. Вероятна приятная встреча или разговор, который все расставит по местам. День подходит для творчества и спонтанных предложений.

Телец
Посвятите день себе и своим ощущениям. Разберитесь с давно отложенными разговорами или решениями. Наведите порядок в доме и мыслях. Будьте сдержанны в финансах. Во второй половине дня захочется уединения. Не поддавайтесь влиянию чужих эмоций.

Близнецы
Пятница обещает насыщенное общение. День хорош для встреч и обмена идеями, но тщательно выбирайте собеседников. Возможны конфликты из-за недосказанности. Не избегайте ответственности. Появится шанс узнать что-то важное. Вечер проведите легко и вдохновляюще.

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Рак
День принесет сильные эмоциональные колебания, особенно в отношениях. Возможны обострение чувств или ревность — это временно. Уделите внимание семье. В финансовом плане вероятны приятные сюрпризы. Проявляйте заботу к себе и другим.

Лев
Важно прислушаться к внутреннему голосу. Неожиданные перемены в делах пойдут на пользу, если не цепляться за старое. Не игнорируйте желание что-то кардинально изменить. В личных отношениях возможна страсть. Ищите новые точки роста. День хорош для прогулок.

Дева
Будьте внимательны к деталям. Могут всплыть старые недочеты на работе. В личной жизни избегайте самокритики. День подходит для наведения порядка в мыслях. Возможен важный контакт с давно забытым человеком. Вечер проведите в тишине или за любимым делом.

Весы
Предстоит день решений. Ваша нерешительность может мешать, но сегодня стоит сделать выбор. Возможны неожиданные разговоры. Не рискуйте в финансах. Уделите внимание балансу между работой и личной жизнью. Вечером займитесь чем-то эстетичным для равновесия.

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Скорпион
Пятница принесет мощный энергетический заряд. Направляйте его в конструктивное русло. Сдерживайте импульсы ревности и агрессии. День может принести важную подсказку. В работе появятся новые идеи. Личная жизнь может преподнести сюрприз. Снимите напряжение спортом.

Стрелец
Этот день — окно возможностей, особенно в общении. Планируйте, знакомьтесь, подписывайте документы, но не поддавайтесь сомнениям. Задайте себе вопрос: что я могу сделать сегодня? Вероятна неожиданная встреча или сообщение. Вечер идеален для коротких путешествий. Сохраняйте легкость и юмор.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака.

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