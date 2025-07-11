Слезы стали моими: певица Sowa выступила для героев подразделения «Шквал» и вспомнила самые трогательные концерты

С начала полномасштабного вторжения Sowa, которая ранее рассказывала о ненависти к оккупантам и волонтерстве, активно выступает на благотворительных концертах, поддерживает военных в госпиталях и участвует в сборах на нужды фронта.

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Накануне певица выступила перед бойцами элитного боевого подразделения ГПСУ «Шквал», которые только что вернулись с ротации. Они прошли все самые горячие направления фронта, в том числе Серебрянский лес. В комментарии «ФАКТАМ» артистка рассказала о силе музыки, встречах с военными, собственном благотворительном фонде и историях, которые навсегда остались с ней.

- Для меня это не просто выступления. Это — способ помочь, поблагодарить, поддержать. Музыка способна объединять и исцелять, — отмечает артистка.

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В 2022 году она основала собственный фонд «Ангел-хранитель», через который передает военным генераторы, тепловизоры, рации, каски, бронежилеты и другие необходимые вещи. Также опекается детьми, пострадавшими от войны, организуя встречи и акции поддержки.

Особенно эмоциональным для певицы было выступление во львовском центре «ЯМаріуполь». Во время исполнения песни «Дім», посвященной Херсону, она заметила, как женщины в зале сдерживают слезы.

- Я поняла, что эти слова — о них. Мне стало трудно петь, потому что эти слезы стали и моими. Я подошла к одной из женщин и запела, смотря ей в глаза. Мы поняли друг друга без единого слова. Это и есть сила музыки, — добавляет артистка.

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После начала войны семья Sowa потеряла бизнес по выращиванию арбузов в Херсонской области. Но нашла силы возобновить дело уже на Львовщине. Однажды семья решила поблагодарить военных, передав в госпиталь арбузы, выращенные по херсонской технологии.

- Мы знали, что этот подарок вызовет улыбки. Это был наш вклад в поддержку тех, кто держит для нас небо, — рассказывает певица.

После выступления в приюте во Львове к Sowa подбежал мальчик с мягкой игрушкой. На вопрос, кто это, он ответил: «Это мой ангел-хранитель».

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- Его слова поразили меня до глубины души. Именно тогда я решила создать фонд с таким названием. Эта детская искренность показала, что даже в темные времена можно сохранять веру, — рассказала артистка.

Sowa рассказывает, что не существует универсального формата выступления. Кто-то просит что-то легкое и эмоционально ободряющее, кто-то — наоборот — нуждается в более глубоком погружении в эмоции.

- Я всегда стараюсь почувствовать атмосферу. Часто исполняю песни «Гей, степами», «Дім», «Сам на сам». Это те композиции, которые откликаются военным и дают ощущение силы. Важно не погружаться в одно настроение — должен быть баланс, чтобы создать полноценную эмоцию, — говорит она.

Певица добавляет, что каждое выступление — это вызов и ответственность. Но в то же время и возможность подарить хотя бы несколько минут покоя, радости или мотивации.

«Я всегда помню: наименьшее и в то же время наибольшее, что мы можем дать защитникам — это нашу поддержку. И если музыка действительно может исцелять — я хочу быть ее проводником», — сказала Sowa.

Ранее певица Анна Добрыднева в интервью «ФАКТАМ» рассказала о творчестве и помощи армии: «У меня есть личный алтарь, на который молюсь, там шевроны и флаги военных бригад».

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