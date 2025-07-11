- 11.07 22:27 Что не стоит покупать на летних распродажах: эти рекомендации помогут вам сберечь деньги
- 11.07 22:00 Домашнее мороженое: готовится без мороженицы, сливок и сахара
- 11.07 21:31 Лето в разгаре: что посеять в июле, чтобы огород не пустовал
- 11.07 21:02 Слезы стали моими: певица Sowa выступила для героев подразделения «Шквал» и вспомнила самые трогательные концерты
- 11.07 20:36 В оккупации делал «коктейли Молотова» против врага, а потом пошел воевать: на передовой погиб защитник с Житомирщины
- 11.07 20:11 Не существует: СМИ об уголовных делах против Вагифа Алиева и его бизнесПроти компаній відомого київського забудовника справ за несплату податків не відкривали
- 11.07 20:09 Готовим фаршированный перец: идеальное блюдо для летнего меню
- 11.07 19:55 Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран
- 11.07 19:43 Война по наследству: Рубио о том, почему разговоры между американским и российским президентами не приводят к миру
- 11.07 19:35 ГБР сообщило о подозрении антикоррупционеру Шабунину: что об этом известно
- 11.07 19:17 Дальше в «Холостяк»: известный шеф-повар поразил новостью
- 11.07 19:10 Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается
Домашнее мороженое: готовится без мороженицы, сливок и сахара
Сорбет представляет собой замороженный десерт, который готовят на основе фруктового или ягодного пюре. От мороженого сорбет отличается отсутствием молочных продуктов, что делает его менее калорийным и более освежающим. Хотя, по сути, сорбет можно считать разновидностью мороженого. В быту часто сорбет так и называют мороженым. Это привычнее. И особенно — детям.
Но, как бы вы не назвали это лакомство, его стоит приготовить хоть однажды летом. А оно ведь быстротечно, поэтому важно успеть.
Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который воплощается в жизнь просто и быстро.
Очень вкусное мороженое
- 2 замороженных банана
- 2 киви
- Свежая мята
Мякоть киви перебить в блендере с замороженными кусочками банана, добавив при желании мяту. Сразу же подавать к столу, украсив листочками свежей мяты.
И приятного аппетита вам и вашим родным и близким! Готовьте с удовольствием! Это очень важно.
Напомним рецепт клубничного мороженого всего из двух ингредиентов — без молока, сахара, яиц и сливок.
Фото из альбома Эллы Ивановой173
Читайте нас в Facebook