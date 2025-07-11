Домашнее мороженое: готовится без мороженицы, сливок и сахара

Сорбет представляет собой замороженный десерт, который готовят на основе фруктового или ягодного пюре. От мороженого сорбет отличается отсутствием молочных продуктов, что делает его менее калорийным и более освежающим. Хотя, по сути, сорбет можно считать разновидностью мороженого. В быту часто сорбет так и называют мороженым. Это привычнее. И особенно — детям.

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Но, как бы вы не назвали это лакомство, его стоит приготовить хоть однажды летом. А оно ведь быстротечно, поэтому важно успеть.

Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который воплощается в жизнь просто и быстро.

Очень вкусное мороженое 2 замороженных банана

2 киви

Свежая мята

Мякоть киви перебить в блендере с замороженными кусочками банана, добавив при желании мяту. Сразу же подавать к столу, украсив листочками свежей мяты.

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И приятного аппетита вам и вашим родным и близким! Готовьте с удовольствием! Это очень важно.

Напомним рецепт клубничного мороженого всего из двух ингредиентов — без молока, сахара, яиц и сливок.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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