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Запеченный кабачок с сыром: выглядит празднично, а готовится за считанные минуты
Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, рассказала о том, как приготовить запеченный кабачок с сыром.
«Это идеальная закуска, которая выглядит празднично, а готовится в считанные минуты», — написала она.
Ингредиенты:
Кабачок — 2 шт;
Сыр твердый — 200 г;
Пармезан по желанию — 100 г;
Масло растительное — 2 ст.л.
Для начинки могут быть любые ваши любимые ингредиенты:
Крем-творог;
Слабосоленая рыба;
Шпинат свежий;
Помидоры черри.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.
2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый сыр и пармезан.
3. Полить ароматным маслом. Запекать при 180 градусах 15−20 мин.
4. Дать 5 минут охладиться.
5. Выложить ваши любимые ингредиенты и свернуть в рулет.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить скумбрию с кабачками в духовке. Готовится блюдо легко и просто.200
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