Запеченный кабачок с сыром: выглядит празднично, а готовится за считанные минуты

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, рассказала о том, как приготовить запеченный кабачок с сыром.

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«Это идеальная закуска, которая выглядит празднично, а готовится в считанные минуты», — написала она.

Ингредиенты: Кабачок — 2 шт;

Сыр твердый — 200 г;

Пармезан по желанию — 100 г;

Масло растительное — 2 ст.л.

Для начинки могут быть любые ваши любимые ингредиенты:

Крем-творог;

Слабосоленая рыба;

Шпинат свежий;

Помидоры черри. РЕКЛАМА Способ приготовления: 1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.

2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый сыр и пармезан.

3. Полить ароматным маслом. Запекать при 180 градусах 15−20 мин.

4. Дать 5 минут охладиться.

5. Выложить ваши любимые ингредиенты и свернуть в рулет.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить скумбрию с кабачками в духовке. Готовится блюдо легко и просто.

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