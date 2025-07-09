Великолепная рыба с кабачками: готовится быстро и очень просто

Рыба с овощами — гастрономический натюрморт, достойный восхищения. В такой еде вкус и аромат лета, а также какая-то особая легкость. Приготовьте скумбрию с кабачками в духовке и угостите ваших родных и близких. Готовится блюдо легко и просто. А еще — очень быстро. Ведь летом не хочется долго стоять у плиты.

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Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом блюда, которое наверняка понравится вам и вашим близким.

— Приготовим вкусную скумбрию в духовке, — говорит Элла Иванова. - Рыба получается очень нежная. Думаю, этот рецепт вам понравится. Готовьте с удовольствием!

Рыба, запеченная с кабачками 1 предварительно очищенная скумбрия Соль РЕКЛАМА Перец Сок и цедра лимона 30 г сливочного масла Кабачок РЕКЛАМА Оливковое масло Рыбу очистить от костей, сдобрить филе соком и цедрой лимона, посолить и поперчить. Добавить кубики сливочного масла. Поместить вокруг рыбы на пергаменте кружочки кабачка. Сбрызнуть все оливковым маслом. Запекаем при 180−200 градусов до готовности. И приятного аппетита вам и вашим близким!

Ранее фудблогер Марина Гармаш рассказывала, как приготовить мерлузу в томате с овощами. Такой рецепт идеален для тех, кто следит за фигурой.

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Фото Эллы Ивановой

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