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Ленивые пирожки: простой рецепт сытного блюда, которое можно приготовить за 15 минут
Ленивые пирожки — это именно то блюдо, на которое стоит обратить внимание тем, у кого мало времени на кухню. Интересно, что каждая хозяйка привносит в их рецепт что-то свое — кто-то готовит на сметане, кто-то добавляет соду, а кто-то — разрыхлитель.
А уж начинка таких пирожков может быть такой, как требует ваша душа и позволяет фантазия.
Однако суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко предпочла «классический» вариант — зеленый лук и вареные яйца.
«Делюсь рецептом идеальных и вкуснейших пирожков, которые понравятся вашим родным», — пишет она в соцсети .
Вам понадобится:
- кефир — 1 стакан (200 мл);
- мука — 300 г;
- соль — 1 ч. л;
- сахар — 1 ч. л;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- сырое яйцо — 1 шт;
- яйца вареные — 4 шт;
- лук зеленый — 8 стеблей;
- сыр твердый или моцарелла — 100 г;
- масло для жарки.
Как готовить
Кефир смешать с солью, сахаром и разрыхлителем. Добавить яйцо и муку.
Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог. Добавить начинку в тесто и хорошо все смешать.
На хорошо разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто, жарить до золотистого цвета со всех сторон.
Приятного аппетита!
Также напомним о еще одном быстром и «ленивом» блюде от госпожи Ольги — «идеальном ужине» из гречки и курицы.82010
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