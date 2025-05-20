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Книга рецептов

Ленивые пирожки: простой рецепт сытного блюда, которое можно приготовить за 15 минут

13:05 20 мая 2025
Готовые пирожки

Ленивые пирожки — это именно то блюдо, на которое стоит обратить внимание тем, у кого мало времени на кухню. Интересно, что каждая хозяйка привносит в их рецепт что-то свое — кто-то готовит на сметане, кто-то добавляет соду, а кто-то — разрыхлитель.

А уж начинка таких пирожков может быть такой, как требует ваша душа и позволяет фантазия.

Однако суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко предпочла «классический» вариант — зеленый лук и вареные яйца.

«Делюсь рецептом идеальных и вкуснейших пирожков, которые понравятся вашим родным», — пишет она в соцсети .

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Вам понадобится:

  • кефир — 1 стакан (200 мл);
  • мука — 300 г;
  • соль — 1 ч. л;
  • сахар — 1 ч. л;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • сырое яйцо — 1 шт;
  • яйца вареные — 4 шт;
  • лук зеленый — 8 стеблей;
  • сыр твердый или моцарелла — 100 г;
  • масло для жарки.

Как готовить

Кефир смешать с солью, сахаром и разрыхлителем. Добавить яйцо и муку.

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Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог. Добавить начинку в тесто и хорошо все смешать.

На хорошо разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто, жарить до золотистого цвета со всех сторон.

Приятного аппетита!

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Также напомним о еще одном быстром и «ленивом» блюде от госпожи Ольги — «идеальном ужине» из гречки и курицы.

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