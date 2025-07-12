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Миротворческие силы в Украине готовы к действиям: Макрон сделал заявление
План по размещению европейских миротворческих сил в Украине завершен, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. План может быть реализован «в течение нескольких часов» после подписания соглашения о прекращении огня между россией и Украиной, заявил Макрон во время видеоконференции «Коалиции желающих» в поддержку Украины. Миротворческие силы готовы к развертыванию, как только будет договоренность о прекращении огня. Макрон назвал численность возможного контингента — до 50 000 солдат. Однако в настоящее время прекращение огня не предвидится. Стармер назвал план «зрелым» и «рассчитанным на долгосрочную перспективу», пишет издание N-tv.de.
По словам Кира Стармера, западные союзники должны теперь сосредоточиться на том, чтобы «готовиться к миру». Добиться этого можно, «заставив путина сесть за стол переговоров», а для этого нужно «скоординированное давление на экономику».
Франция и Великобритания планируют расширить действующую общую оперативную группу обеих стран, чтобы развернуть ее как своеобразные миротворческие силы в случае прекращения огня в войне россии против Украины. Ожидается участие других стран-партнеров. Германия пока отклонила это предложение.
Добавим, что Макрон и Стармер весной попали в заголовки газет своим заявлением о том, что в случае долгосрочного прекращения огня они вместе с другими союзниками отправят миротворческие войска в Украину, подвергшуюся нападению россии. Они использовали термин «Коалиция желающих».
Как именно это будет работать, пока не до конца ясно. Особенно на фоне нежелания президента США Дональда Трампа поддерживать такие миротворческие силы.216
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