В гороскопе на июль, составленном известным астрологом Людмилой Булгаковой, говорится, что это время обещает стать переломным моментом для многих знаков зодиака.

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Некоторые представители зодиакального круга получат редкий шанс изменить привычный ход вещей. Другим звезды рекомендуют быть осторожнее и принимать взвешенные решения.

О чем нужно задуматься и на что обратить внимание каждому знаку зодиака, говорится в гороскопе на специальном сайте.

Овен — Луна

Овнам стоит быть особенно осторожными в личных вопросах и в доверии к другим людям. Кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение. Не делайте поспешных выводов и не верьте словам, которые не подтверждаются действиями. Ваша интуиция поможет избежать ловушек. Слушайте себя и не позволяйте страхам руководить вами.

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Телец — Отшельник

Тельцов ожидают приятные повороты в личной жизни. Романтика может появиться внезапно. Если у вас уже есть партнер, готовьтесь к обновлению и углублению вашей связи. Найдите баланс между уединением и близостью. Не сопротивляйтесь новым форматам общения. День отлично подходит для перезагрузки чувств.

Близнецы — Шестерка Мечей

У Близнецов будет день внутренней и внешней трансформации. Вы на пороге перемен, о которых даже не подозревали. Нужно сделать шаг вперед, отбросив старые страхи и сомнения. Все новое дает рост. Не избегайте предложений, которые сначала кажутся слишком резкими. Верьте в движение, даже если не видите его конечной точки.

Рак — Десятка Жезлов

Ракам следует проявить активность, несмотря на внутреннее напряжение и усталость, вызванные слишком большим грузом обязанностей. В субботу вы сможете преодолеть этот барьер. Все, что вы делаете сейчас, отзовется в будущем. Иногда нужно сделать шаг через дискомфорт, чтобы получить желаемое.

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Лев — Королева Кубков

Львам суббота принесет много эмоциональных моментов. Вы можете почувствовать, что отношения требуют большего внимания, чем обычно. Проявите заботу и мягкость, даже если вы устали или сомневаетесь. Возможно, пришло время сказать важные слова или сделать романтический жест. Энергия дня поддержит вас в любых сердечных инициативах.

Дева — Воздержание (Умеренность)

Девам придется что-то отпустить, иногда даже идя на жертвы. Из двух вариантов нужно выбрать один. Перемены могут быть болезненными, особенно если связаны с привычками или долгими привязанностями. Но в будущем вы поймете, что приняли верное решение.

Весы — Тройка Мечей

Для Весов суббота пройдет под знаком сложного выбора. Возможно, придется признать правду, которую вы долго игнорировали. Не принимайте решения сгоряча, каждое ваше слово может отразиться в будущем. Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Не спешите действовать, подождите— ясность и решение придет чуть позже.

Скорпион — Двойка Денариев

У Скорпионов суббота будет очень очень активной. На вас обрушится поток задач и встреч, и многие из них будут неожиданными. Постарайтесь не сопротивляться темпу. Все, что произойдет в этот день, позже даст свои плоды.

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Стрелец — Королева Мечей

Стрельцы почувствуют потребность в глубоком переосмыслении ценностей. Пришло время думать не только умом, но и сердцем. Вас ждут важные разговоры. Это день, когда можно многое отпустить — и стать легче.

Козерог — Сила

У Козерогов будет мощный энергетический подъем. Вы почувствуете свою силу и уверенность. Вы можете решить любую проблему, если будете терпеливы и толерантны к окружающим. Используйте этот день, чтобы наметить новую цель и поверить в свое превосходство.

Водолей — Императрица

У Водолеев будет обострена интуиция— доверяйте ей. Возможно, кто-то появится в вашей жизни с предложением, на которое вы давно надеялись и от которого невозможно отказаться. День благоприятный для начала чего-то нового. Действуйте мягко, но уверенно.

Рыбы — Рыцарь Денариев

От Рыб потребуется дисциплина и ответственность. Вы можете добиться стабильности, если будете следовать обещаниям, даже если это трудно. Обратите внимание на слова. Помните — необдуманные заявления могут испортить ваш имидж. Контролируйте эмоции и ведите себя сдержанно —это пойдет вам на пользу.

О том, что обещают представителям зодиакальной семьи знатоки восточной астрологии, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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