Почва будет плодородной и здоровой: фермерша посоветовала, какие сидераты посеять после лука и чеснока

Сидераты — бобовые, горчицу или фацелию — следует высаживать не только после сбора урожая в конце лета, но и в июле, когда выкопан лук и чеснок.

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В этом уверена агроблогерша, ведущая инстаграмм-страницы «Семейный сад».

Она отмечает, что использование сидератов способствует обогащению почвы органическими веществами, улучшению его влагоудерживающей способности и предотвращению развития многих грибковых и бактериальных заболеваний.

К примеру, горчица угнетает рост сорняков и патогенных грибов. Горчица также способствует борьбе с нематодами. Норма посева — 350 граммов на сотку земли.

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Ее можно высевать после уборки урожая или весной за месяц до посадки основных культур. Скошенная и перекопанная горчица становится прекрасным удобрением, а также может использоваться для приготовления настоя для опрыскивания растений от вредителей.

Фацелия улучшает структуру почвы, увеличивает ее аэрацию и привлекает много медоносных насекомых. Фацелия привлекает полезных насекомых, помогающих в борьбе с вредителями, и может использоваться в качестве корма для животных.

Рожь озимая растет даже на самых бедных почвах и устойчиво переносит суровую зиму. Рожь как сидерат имеет много преимуществ, среди которых улучшение структуры почвы, обогащение его полезными веществами и угнетение роста сорняков.

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