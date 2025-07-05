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Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени
Чтобы на огороде или даче собирать хороший урожай огурцов вплоть до самой осени, за растением нужно правильно ухаживать. Своевременная подкормка многое значит для будущего урожая.
Опытные огородники не советуют увлекаться дорогими удобрениями и химией. То что нужно овощу, можно найти в домашней аптечке.
Аграрии часто подкармливают огурцы аспирином. Это гарантирует хороший урожай все лето и осень, пишет «На пенсии».
Аспирин снижает риск появления мучнистой росы и гнили, стимулирует рост, активное цветение, увеличивает количество завязей.
Попадая на листья или в почву, аспирин активирует природные защитные механизмы огурцов. Растение становится более устойчивым к болезням и стрессам, а также ускоряет обмен веществ, что способствует быстрому росту и плодоношению.
Чтобы приготовить раствор аспирина для огурцов, нужно 2 таблетки аспирина по 500 мг без оболочки измельчить их в мелкий порошок. Растворить сначала в стакане теплой воды, затем добавить воды до объема 10 литров. Таким раствором опрыскивают растения, а также проводят прикорневую подкормку.
Первую обработку проводят сразу после высадки рассады в грунт. Вторую — в начале цветения.
Третья обработка проводится, когда на огурцах массово появляется завязь. После этого огурцы обрабатывают каждые 2−3 недели.
Опрыскивать кусты нужно обильно. Эффективнее всего опрыскивать огурцы в пасмурную погоду или же рано утром или вечером. Также такую подкормку можно смело совмещать с внекорневой подкормкой микроэлементами.
После проведения обработки листья становятся ярко-зелеными и крепкими. Растения формируют больше плетей и завязей. Плоды дольше не желтеют, остаются сочными и вкусными. Урожай увеличивается заметно.
Мы также рассказывали, как приготовить мульчу для огурцов, и почему лучше всего использовать крапиву.2301
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