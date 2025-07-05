Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Чтобы на огороде или даче собирать хороший урожай огурцов вплоть до самой осени, за растением нужно правильно ухаживать. Своевременная подкормка многое значит для будущего урожая.

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Опытные огородники не советуют увлекаться дорогими удобрениями и химией. То что нужно овощу, можно найти в домашней аптечке.

Аграрии часто подкармливают огурцы аспирином. Это гарантирует хороший урожай все лето и осень, пишет «На пенсии».

Аспирин снижает риск появления мучнистой росы и гнили, стимулирует рост, активное цветение, увеличивает количество завязей.

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Попадая на листья или в почву, аспирин активирует природные защитные механизмы огурцов. Растение становится более устойчивым к болезням и стрессам, а также ускоряет обмен веществ, что способствует быстрому росту и плодоношению.

Чтобы приготовить раствор аспирина для огурцов, нужно 2 таблетки аспирина по 500 мг без оболочки измельчить их в мелкий порошок. Растворить сначала в стакане теплой воды, затем добавить воды до объема 10 литров. Таким раствором опрыскивают растения, а также проводят прикорневую подкормку.

Первую обработку проводят сразу после высадки рассады в грунт. Вторую — в начале цветения.

Третья обработка проводится, когда на огурцах массово появляется завязь. После этого огурцы обрабатывают каждые 2−3 недели.

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Опрыскивать кусты нужно обильно. Эффективнее всего опрыскивать огурцы в пасмурную погоду или же рано утром или вечером. Также такую подкормку можно смело совмещать с внекорневой подкормкой микроэлементами.

После проведения обработки листья становятся ярко-зелеными и крепкими. Растения формируют больше плетей и завязей. Плоды дольше не желтеют, остаются сочными и вкусными. Урожай увеличивается заметно.

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