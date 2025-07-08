Харпер Бэкхэм надеялась, что Никола Пельтц станет ей сестрой: что известно о тяжелой психологической ситуации в семье Дэвида и Виктории

Старший сын Дэвида и Виктории Бэкхэм, 26-летний Бруклин, о «недостойных» поступках которого становится все больше известно общественности, пропустит очередной семейный праздник — день рождения сестры Харпер.

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10 июля единственной дочери Дэвида и Виктории исполнится 14 лет. Из-за напряженных отношений с остальными членами семьи Бруклин, который вместе с женой Николой Пельтц недавно отпраздновал 83-летие тестя-миллиардера, пропустив при этом дни рождения обоих родителей, не придет и на праздничную вечеринку сестры. Об этом пишет Mirror.

И это станет для Харпер «настоящим ударом», потому что она «всегда была очень близка» со старшим братом.

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«Харпер особенно тяжело переживает происходящее. У них всегда были прекрасные отношения с Бруклином. У них была особая связь, ведь он был подростком, когда она родилась. Когда Бруклин женился на Николе, Харпер надеялась, что она станет для нее «старшей сестрой» в семье, где полно братьев «, — сообщил инсайдер.

Отметим, что семья Бэкхэмов переживает непростой период. Полгода назад произошло очередной разлад между звездными супругами, их старшим сыном и его женой. Сначала Бруклин и Никола, которые женаты с 2022 год, пропустили модный показ Виктории, где была вся семья, включая братьев Бруклина Ромео, Круза и сестру Харпер, а затем проигнорировали 50-летие Дэвида Бэкхэма и 51-летие Виктории.

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Напомним, что после того, как Бруклин поздравил тестя с днем рождения и «забыл» о днях рождения матери и отца, возвращение в семью для него стало почти невозможным.

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